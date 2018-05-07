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Хедира хочет поиграть в АПЛ
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Хедира хочет поиграть в АПЛ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира признался, что ему было бы интересно попробовать свои силы в АПЛ.
"Меня привлекает Премьер-лига. Срок моего контракта истекает в следующем году, и я часто думаю о будущем, потому что в футболе может произойти что угодно. Мне всё нравится в «Ювентусе», я понимаю, что нахожусь в особенном клубе, но при этом я люблю новые вызовы и всегда ищу их. Один из них — выиграть как можно больше трофеев в самых разных чемпионатах" — цитирует 31-летнего немца Bild.
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