Ещё
Два матча ФНЛ посетили более 80 тысяч зрителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два матча ФНЛ посетили более 80 тысяч зрителей 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Фото: Диалог
Матчи первенства России в ФНЛ на стадионах «Нижний Новгород» и «Самара Арена» вызвали большой ажиотаж среди зрителей. Игра «Олимпиец» — «Луч-Энергия» стала третьей тестовой на нижегородской арене ЧМ-2018. Перед ней состоялась торжественная церемония открытия стадиона. По официальным данным на матче присутствовало 42 100 зрителей.
Игра «Крылья Советов» — «Кубань» (1:0) стала второй на «Самара Арене». На нее пришли 40 619 болельщиков. Благодаря победе «Крылья» досрочно оформили возвращение в премьер-лигу.
Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция — Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня), Швейцария — Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).
В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
Расписание чемпионата мира по футболу — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Баринов извинился за матерную кричалку в адрес "Спартака" Борис Игнатьев: "Денисов - культовая фигура для "Локомотива" "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" готовы заплатить за Заа 50 миллионов?
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву обвинили в предательстве93
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд42
Шарапова одержала долгожданную победу4
Сборная России разгромила Австрию52
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой143
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение