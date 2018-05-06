Два матча ФНЛ посетили более 80 тысяч зрителей

Матчи первенства России в ФНЛ на стадионах «Нижний Новгород» и «Самара Арена» вызвали большой ажиотаж среди зрителей. Игра «Олимпиец» — «Луч-Энергия» стала третьей тестовой на нижегородской арене ЧМ-2018. Перед ней состоялась торжественная церемония открытия стадиона. По официальным данным на матче присутствовало 42 100 зрителей.

Игра «Крылья Советов» — «Кубань» (1:0) стала второй на «Самара Арене». На нее пришли 40 619 болельщиков. Благодаря победе «Крылья» досрочно оформили возвращение в премьер-лигу.

Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция — Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня), Швейцария — Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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