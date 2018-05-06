Тарханов: «Урал» психологически мог быть не готов к выходу в Лигу Европы"

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвёл итоги матча с «Амкаром (0:2). Его слова приводит корреспондент портала »Евро-Футбол.Ру" Евгений Банмиллер.

— Мы, в принципе, оба тайма доминировали. Очень сложно преодолевать такую оборону. Задействовали индивидуальные качества, чтобы обыграть. В основном через фланги были проходы, но и вратарь и защитники хорошо действовали. Не забили пенальти и две ошибки сделали. Годзюр неудачно выбил мяч. Мы не смогли у них выиграть игру. Мы знали, показывали, что «Амкар» до конца борется в штрафной площади. У них стандарт — это один из эпизодов, которые они используют. Во втором голе мы пошли большими силами вперёд и пропустили контратаку.

— Замены Фидлера и Ильина не связаны с их проблемами со здоровьем? Когда Балажиц вышел, он играл центрального нападающего, назад даже не возвращался.

— Фидлера заменили, потому что нам в атаке нужен был футболист. Евсеев вышел и не сыграл так, как мы рассчитывали, очень редко подходил к штрафной площади. То что мы ему говорили, он не выполнил. У него хороший удар с двух ног, остался в тени. Балажица выпустили, потому что последние минуты были, он всё-таки высокий. Только из-за этого.

— Сегодня очень низко играл Биквалфи. С чем это связано?

— Он по всей ширине играет, мы не запрещаем ему это. Он оттуда вытаскивает хорошо мяч, как и с «Ахматом», он сегодня не сыграл так, как обычно играет. Он много пропускал, травмы были. Может быть, где-то подустал. Когда в оптимальной форме находится, то он и пенальти хорошо бьёт. Последние три дня он пенальти бил и забивал на тренировке. Когда усталость есть, то игроки бьют прямолинейно.

— У «Урала» сегодня было моментов 7-8. Сегодня удача отвернулась от вас?

— Наверное. Когда у Ильина был момент, там просто ногу подставить надо было и всё. Бывает. Может напряжение, нервозность. Конец сезона, все хотят выиграть. Чисто психологически может быть не готова команда, чтобы выигрывать и входить в Лигу Европы.

— «Уралу» нужен сильный центральный нападающий, забивной?

— Если предложите кого, то возьмём.

— А вы сами кого хотите?

— Хотелось бы хорошего, мастеровитого, но русских пока нет таких. Даже Манчини жалуется постоянно, что некому забивать.

— Что за паника в эпизоде с первым пропущенным голом?

— Первую промашку сделал Годзюр, не сумел выбить. Это такой же момент, когда в прошлом году играли с «Локомотивом», нам забил Фарфан. Каждый хотел выбить, не удавалось, и быстрей сориентировался игрок «Амкара».

— Во втором тайме совершенно перестали играть через центр. Это связано с выходом Евсеева?

— Мы планировали так. Согласен, что через фанги в основном играли. Нужно мастерство в такой ситуации, чтобы обыграть и пробить издалека, но не получилось.

— Подскажите, есть ли какие-то претензии к Бумалю, потому что второй матч он допускает ошибки и опасно играет в штрафной «Урала»?

— Много матчей, где он удачно играет. Да, были какие-то ошибки. На своей половине поля нельзя обыгрывать, у него нет какого-то дриблинга. Он берёт за счёт быстрых разворотов и хитрости, умеет уходить от соперника.