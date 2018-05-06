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Волгоградский «Ротор» проиграл третий матч подряд
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Волгоградский «Ротор» проиграл третий матч подряд 

v1.ru 31 минуту назад
Фото: v1.ru
Волгоградский «Ротор» продолжил досадную серию неудач проигрышем команде «Томь». Выездная игра закончилась со счетом 0:1.
— Гол в волгоградские ворота забил полузащитник Алексей Померко, — рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Ротор». — К сожалению, волгоградцы не смогли реализовать удачные моменты и сравнять счет.
Единственный гол в ворота волгоградцев решил судьбу матча с командой «Олимпиец». По словам главного тренера Сергея Павлова, игроки провели злой и не самый зрелищный матч. Поражением закончилась и игра местных футболистов на стадионе «Волгоград Арена». Несмотря на острые атаки, волгоградцы отдали самарскому клубу «Крылья Советов» два гола. Безответные мячи в воротах Сергей Павлов назвал грубой ошибкой защитников.
Следующая игра «Ротора» против команды «Химки» пройдет 12 мая на волгоградском стадионе «Зенит».
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