Волгоградский «Ротор» проиграл третий матч подряд 

Волгоградский «Ротор» продолжил досадную серию неудач проигрышем команде «Томь». Выездная игра закончилась со счетом 0:1.
— Гол в волгоградские ворота забил полузащитник Алексей Померко, — рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Ротор». — К сожалению, волгоградцы не смогли реализовать удачные моменты и сравнять счет.
Единственный гол в ворота волгоградцев решил судьбу матча с командой «Олимпиец». По словам главного тренера Сергея Павлова, игроки провели злой и не самый зрелищный матч. Поражением закончилась и игра местных футболистов на стадионе «Волгоград Арена». Несмотря на острые атаки, волгоградцы отдали самарскому клубу «Крылья Советов» два гола. Безответные мячи в воротах Сергей Павлов назвал грубой ошибкой защитников.
Следующая игра «Ротора» против команды «Химки» пройдет 12 мая на волгоградском стадионе «Зенит».