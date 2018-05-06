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Расписание электричек на двух направлениях ОЖД изменится с 14 мая
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Расписание электричек на двух направлениях ОЖД изменится с 14 мая 

Ivyborg.ru 31 минуту назад
Расписание пригородных поездов на московском и северном направлениях ОЖД изменится с 14 по 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Московское направление
1. Не будут курсировать:
п. № 6620 (кроме субботы и воскресенья) на участке Обухово — Санкт-Петербург-Главный;
п. № 6622 (кроме субботы и воскресенья) на участке Тосно — Обухово;
п. № 6654 (кроме субботы и воскресенья) на участке Шапки — Обухово;
п. № 6628 на участке Обухово — Санкт-Петербург-Главный;
п. № 6627 на участке Санкт-Петербург-Главный — Обухово;
п. № 6634 на участке Тосно — Обухово;
п. № 6902 (кроме субботы и воскресенья) на участке Любань — Обухово;
п. № 6239 (19, 26 мая) на участке Санкт-Петербург-Главный — Обухово;
п. № 6521 (19, 26 мая) на участке Санкт-Петербург-Главный — Любань;
п. № 6505 (по субботам и воскресеньям) (19, 20, 26, 27 мая) на участке Санкт-Петербург-Главный — Обухово;
п. № 6508СВ (19, 20, 26, 27 мая) на участке Обухово — Санкт-Петербург-Главный.
2. Изменяется расписание движения:
п. № 6621 (ежедневно) Санкт-Петербург-Главный (7:23) Tосно (8:27);
п. № 6625 (кроме субботы и воскресенья) Санкт-Петербург-Главный (9:40) — Tосно (10:42);
п. № 6611 (19, 26 мая) Oбухово (13:48) — Tосно (14:39);
п. № 6613 (кроме субботы и воскресенья) Санкт-Петербург-Главный (17:32) — Тосно (18:32);
п. № 6629 (кроме субботы и воскресенья) Oбухово (18:53) — Tосно (19:48);
п. № 6604 Tосно (10:40) — Санкт-Петербург-Главный (11:40);
п. № 6624 (кроме субботы и воскресенья) Tосно (11:18) — Санкт-Петербург-Главный (12:20);
п. № 6626 (кроме субботы) Tосно (11:52) — Санкт-Петербург-Главный (12:53);
п. № 6614 (кроме субботы и воскресенья) Tосно (17:22) — Санкт-Петербург-Главный (18:21);
п. № 6510 Tосно (18:15) — Oбухово (18:58);
п. № 6612 (по субботам) Тосно (19:46) — Санкт-Петербург-Главный (20:49);
п. № 6632 (кроме субботы и воскресенья) Tосно (20:21) — Санкт-Петербург-Главный (21:24);
п. № 6656 Шапки (6:41) — Санкт-Петербург-Главный (8:30);
п. № 6660 Шапки (14:48) — Санкт-Петербург-Главный (16:26);
п. № 6655 Санкт-Петербург-Главный (7:46) — Шапки (10:00);
п. № 6663 Санкт-Петербург-Главный (14:16) — Tосно (15:16);
п. № 6620 (кроме субботы и воскресенья) Tосно (6:40) — Oбухово (7:25) (выход из первых четырех вагонов);
п. № 6628 (кроме субботы и воскресенья) Tосно (15:55) — Oбухово (16:38);
п. № 6623 (кроме субботы и воскресенья) Санкт-Петербург-Главный (9:19) — Тосно (10:18);
п. № 6605 (по субботам и воскресеньям) Санкт-Петербург-Главный (9:19) — Tосно (10:19);
п. № 6627 Oбухово (17:09) — Tосно (17:57);
п. № 6617 Санкт-Петербург-Главный (20:12) — Tосно (21:12);
п. № 6619 Санкт-Петербург-Главный (22:35) — Tосно (23:38);
п. № 6616 Tосно (21:08) — Санкт-Петербург-Главный (22:20);
п. № 6618 (по субботам и воскресеньям) (19, 20, 26, 27 мая) Tосно (22:04) — Санкт-Петербург-Главный (23:20);
п. № 6686 (по субботам и воскресеньям) Шапки (21:17) — Тосно (21:45);
п. № 6535 Санкт-Петербург-Главный (07:40) — Любань (9:34);
п. № 6907 Санкт-Петербург-Главный (8:33) — Любань (10:07);
п. № 6537 Санкт-Петербург-Главный (15:28) — Любань (16:58);
п. № 6539 Санкт-Петербург-Главный (17:08) — Любань (18:38);
п. № 6543 Санкт-Петербург-Главный (19:53) — Любань (21:23);
п. № 6915 Санкт-Петербург-Главный (21:36) — Любань (23:04);
п. № 6545 Санкт-Петербург-Главный (23:10) — Любань (0:44);
п. № 6526 Любань (4:48) — Санкт-Петербург-Главный (6:20);
п. № 6530 Любань (6:22) — Санкт-Петербург-Главный (8:05);
п. № 6532 Любань (7:21) — Санкт-Петербург-Главный (8:49);
п. № 6534 Любань (7:42) — Санкт-Петербург-Главный (9:10);
п. № 6908 Любань (12:13) — Санкт-Петербург-Главный (13:58);
п. № 6536 (по субботам) (19, 26 апреля) Любань (11:22) — Санкт-Петербург-Главный (12:53);
п. № 6538 Любань (15:48) — Санкт-Петербург-Главный (17:18);
п. № 6540 Любань (18:57) — Санкт-Петербург-Главный (20:28);
п. № 6542 (кроме субботы и воскресенья) Любань (21:35) — Санкт-Петербург-Главный (23:20);
п. № 6911 (кроме субботы) Oбухово (13:48) — Tорфяное (15:32);
п. № 6505 (кроме субботы и воскресенья) Санкт-Петербург-Главный (8:42) — Малая Bишера (11:38);
п. № 6505 (по субботам и воскресеньям) (19, 20, 26, 27 мая) Oбухово (7:13) — Mалая Bишера (10:51);
п. № 6507 Санкт-Петербург-Главный (13:26) — Любань (14:56);
п. № 6509 Санкт-Петербург-Главный (16:22) — Mалая Bишера (19:23);
п. № 6513 Санкт-Петербург-Главный (19:20) — Малая Вишера (22:18);
п. № 6515 Санкт-Петербург-Главный (21:15) — Mалая Bишера (0:42);
п. № 6502 Mалая Bишера (5:27) — Санкт-Петербург-Главный (8:42);
п. № 6504 Mалая Bишера (6:55) — Санкт-Петербург-Главный (10:02);
п. № 6506 Любань (10:29) — Санкт-Петербург-Главный (11:58);
п. № 6508 (кроме субботы и воскресенья) Mалая Bишера (16:42) — Санкт-Петербург-Главный (20:03);
п. № 6508 (по субботам и воскресеньям) (19, 20, 26, 27 мая) Mалая Bишера (15:34) — Oбухово (18:22);
п. № 6512 Любань (17:15) — Санкт-Петербург-Главный (19:03);
п. № 6514 Mалая Bишера (20:02) — Санкт-Петербург-Главный (23:43);
п. № 6641 Mалая Bишера (5:23) — Окуловка (7:11);
п. № 6651 Mалая Bишера (21:09) — Окуловка (22:51);
п. № 6646 Окуловка (17:45) — Mалая Bишера (19:29);
п. № 6640 Окуловка (6:10) — Mалая Bишера (7:55);
п. № 6912 (кроме субботы) Tорфяное (18:50) — Санкт-Петербург-Главный (20:49);
п. № 6925 (19, 20, 26, 27 мая) Санкт-Петербург-Главный (9:04) — Новгород-на-Волхове (13:40);
п. № 6926 (19, 20, 26, 27 мая) Новгород-на-Волхове (17:10) — Tорфяное (13:08);
п. № 6909 (20, 27 мая) Санкт-Петербург-Главный (11:14) — Любань (12:42);
п. № 6910 (19, 26 мая) Торфяное (13:50) — Санкт-Петербург-Главный (15:44);
п. № 6910 (20, 27 мая) Любань (14:14) — Санкт-Петербург-Главный (15:44);
п. № 7103 Санкт-Петербург-Главный — Новгород-на-Волхове;
п. № 7102 Новгород-на-Волхове (8:08) — Санкт-Петербург-Главный (09:38);
п. № 7104 Новгород-на-Волхове (18:06) — Санкт-Петербург-Главный (20:55).
3. Назначаются:
п. № 6622 (кроме субботы и воскресенья) Tосно (9:04) — Санкт-Петербург-Главный (10:08) (со всеми остановками);
п. № 6654 (кроме субботы и воскресенья) Шапки (5:20) — Санкт-Петербург-Главный (7:12) (со всеми остановками);
п. № 6634 (кроме субботы и воскресенья) Tосно (21:45) — Санкт-Петербург-Главный (22:45);
п. № 6902 (кроме субботы и воскресенья) Любань (5:09) — Санкт-Петербург-Главный (6:38);
п. № 6781 на участке Санкт-Петербург-Главный — Мга.
Северное направление
1. Изменяется расписание движения:
п. № 6440 (20, 27 мая) до Обухово согласно действующего расписания Обухово (18:52) (высадка пассажиров из первых четырех вагонов);
п. № 6239 (19, 26 мая) Oбухово (10:30) далее согласно действующего расписания;
п. № 6767/6768В (20, 27 мая) Санкт-Петербург-Главный (10:32) — Мга (11:40);
п. № 6373/6374 Санкт-Петербург-Главный (8:27) — Будогощь (11:52);
п. № 6379/6380 Санкт-Петербург-Главный (12:30) — Будогощь;
п. № 6371/6372 Санкт-Петербург-Главный (7:03), Обухово 7:20 — 7:21, Рыбацкое 7:27–7:28, Ижоры 7:32 — 7:33, Саперная 7:42–7:43, Пелла 7:54–7:55, Горы 8:00–8:01, Мга 8:07–8:08, Сологубовка 8:17–8:18, Малукса 8:33–8:34, далее согласно действующего расписания;
п. № 6215/6216 Санкт-Петербург-Главный (20:18), Навалочная 20:23 — 20:24 5 км 20:27 — 20:28, далее согласно действующего расписания;
п. № 6211/6212 Санкт-Петербург-Главный (16:34), Навалочная 16:39 — 16:40, 5 км 16:43 — 16:44, Oбухово 16:54 — 17:00, далее согласно действующего расписания;
п. № 6419/6420 до Обухово согласно действующего расписания, Oбухово 23:37 — 23:44, Навалочная 23:58 — 23:59, Санкт-Петербург-Главный (0:05);
п. № 6721/6722 (кроме вторника) Санкт-Петербург-Главный (14:00), Навалочная 14:06 — 14:07, далее согласно действующего расписания;
п. № 6321/6322 (по вторникам) (20, 27 мая) Санкт-Петербург-Главный (14:00), Навалочная (14:06 — 14:07), далее согласно действующего расписания;
п. № 6205/6206 Санкт-Петербург-Главный (7:52), Навалочная 7:57 — 7:58, 8:00 — 8:01, Oбухово 8:10 — 8:24, далее согласно действующего расписания;
п. № 6385/6386 Санкт-Петербург-Главный (18:41), Навалочная 18:46 — 18:47, Обухово 18:58 — 18:59 Рыбацкое 19:06 — 19:07, Ижоры 19:12–19:13, Саперная 19:21 — 19:22, Пелла 19:33 –19:34, Горы 19:39 –19:40, Мга 19:47–19:48, Сологубовка 19:59 — 20:10, далее согласно действующего расписания;
п. № 6707/6708 Санкт-Петербург-Главный (22:05), Навалочная 22:11 — 22:12,
Oбухово 22:22 — 22:23, Рыбацкое 22:28 — 22:29, Ижоры 22:34 — 22:35, далее согласно действующего расписания;
п. № 6389/6390 Санкт-Петербург-Главный (21:30), Навалочная 21:35 — 21:36, Oбухово 21:48 — 21:53, далее согласно действующего расписания;
п. № 6803/6804 до Навалочная согласно действующего расписания, Санкт-Петербург-Главный (6:13);
п. № 6881/6882 Невдубстрой (17:43) — Санкт-Петербург-Главный (19:31);
п. № 6415/6416 Волховстрой-I (17:23) — Санкт-Петербург-Главный (19:53);
п. № 6409/6410 до Навалочная согласно действующего расписания, Санкт-Петербург-Главный (14:31);
п. № 6403/6404 до Навалочная согласно действующего расписания, Санкт-Петербург-Главный (8:12);
п. № 6861/6862 до Навалочная согласно действующего расписания, Санкт-Петербург-Главный (7:33);
п. № 6401/6402 5 км согласно действующего расписания, Навалочная 7:20 — 7:21, Санкт-Петербург-Главный (7:27);
п. № 6134 до Рыбацкое следует действующим расписанием, Рыбацкое 18:13–18:20, Обухово (18:26);
п. № 6137/6138 до Рыбацкое следует действующим расписанием, Рыбацкое 21:50 — 22:03, Обухово 22:09 — 22:10, Навалочная 22:23 — 22:24, Санкт-Петербург-Главный (22:29);
п. № 6417/6418 до Ижоры следует действующим расписанием, Ижоры 21:55 — 21:59, Рыбацкое 22:05 — 22:12, далее согласно действующего расписания:
п. № 6433/6434 (по субботам) (19, 26 мая) Пупышево (11:54) — Санкт-Петербург-Главный (14:09).
Изменения вводятся в связи с работами по ремонту железнодорожной инфраструктуры.
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