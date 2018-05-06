Тарханов: Бикфалви находится не в оптимальной форме, поэтому и не реализовал пенальти

В воскресенье «Амкар» на выезде одержал победу со счетом 2:0 над «Уралом». Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене». Голы забили Петр Занев (44-я минута) и Фелисио Браун (90), на 78-й минуте встречи Эрик Бикфалви не сумел реализовать пенальти. Екатеринбургская команда прервала серию из шести матчей подряд без поражений в чемпионате.

"Он много пропускал, были и травмы в этот период. Наверное, все-таки не в оптимальной форме находится, когда в оптимальной, он и пенальти бьет хорошо, все связано с этим. Хотя в последние дни он тренировал 11-метровые, все время забивал. Скорее всего, усталость какая-то, когда усталость, голова отключается, поэтому он и пробил так прямолинейно", — сказал Тарханов.

"Амкар" в турнирной таблице занимает 13-е место, набрав 34 очка. Благодаря этой победе клуб догнал по набранным очкам «Ростов», который занимает 12-ю строчку. Команды, которые займут 14-е и 13-е места, сыграют в стыковых матчах за право принять участие в следующем сезоне высшего дивизиона чемпионата России с клубами Футбольной национальной лиги, занявшими третье и четвертое места. «Урал» с 37 очками идет восьмым.

Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (60 очков), который досрочно стал чемпионом страны, второе место занимает московский "Спартак" (56 очков), третье — «Краснодар» (53), четвертое — ЦСКА (52 очка после 28 игр).

В заключительном туре чемпионата «Амкар» примет грозненский «Ахмат», а «Урал» на выезде встретится с «Ростовом». Все матчи 30-го тура пройдут 13 мая и начнутся в одно время — в 14:00 мск.