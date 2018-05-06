Зоолог рассказал, почему олени водят хороводы

Пользователей Сети удивил необычный видеоролик, на котором северные олени водят хороводы.

Зоолог Андрей Подлужнов прокомментировал "Вечерней Москве" данное явление. -То, что стада оленей бегают кругами в загонах, является их инстинктивной формой защиты. Олень — стадное животное. Преимущественно живет в тундре, где на оленей охотятся, например, волки. Таким образом животное от них защищается, — сообщил Андрей Подлужнов. — По его словам, миллионы лет эволюции сделали свое дело. Это уже сейчас человек использует ограду, чтобы защитить оленей от хищников. Однако для оленей ограждение ничего не значит, — добавил он.

По словам эксперта, в круг выстраиваются не только олени, но и любые другие копытные дикие животные. Например, коровы, зубры, бизоны.

— Круг имеет четкую структуру. В центре находятся дети и самки. По кругу стоят самцы, которые защищают стадо. Если быки и коровы стоят неподвижно, поскольку они медлительные и полагаются на удар своих рогов, то олени быстрые животные, поэтому они кружатся. Каждый прикрывает, так сказать, спину впереди идущего. Кроме того, хищнику сложнее будет прицелиться, — объяснит Андрей Подлужнов.

ПО ТЕМЕ

Беспилотник снял на видео хоровод северных оленей