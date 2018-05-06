Трачук рассказал о новых банкнотах и борьбе с фальшивомонетчиками

О борьбе с фальшивомонетчиками, уйдут ли из оборота наличные и о маркировке товаров "Российской газете" рассказал Аркадий Трачук , гендиректор АО «Гознак», компании, которая двести лет защищает рубль от подделок.

Аркадий Владимирович, Гознак к чемпионату мира по футболу готовит новые памятные банкноты. Какого номинала?

Аркадий Трачук: Это будут банкноты достоинством 100 рублей. Конкретной даты выхода купюр в обращение назвать не могу, это определит Банк России . Можно предположить, это произойдет до открытия чемпионата.

В каком количестве выпустят сувенирную сторублевку, будет объявлено на презентации в конце мая Известно, в каком количестве будет выпущена банкнота?

Аркадий Трачук: О том, в каком количестве будет выпущена сувенирная сторублевка, будет объявлено на презентации банкноты, которая ожидается уже в конце мая. Памятные банкноты изготавливают по особенным принципам. Их тираж заранее ограничен, и, как правило, он относительно небольшой.

Линия защиты

Купюры в 200 и 2000 рублей оказались настолько популярны и редки в наших кошельках, что иногда используются в качестве сувениров. Не грозит ли нам дефицит новых денег?

Аркадий Трачук: Редкость новых банкнот объясняется просто — их пока еще не так много напечатано по сравнению со старыми номиналами. Пройдет время, их будет все больше, и они будут постепенно заменять те банкноты, которые сегодня находятся в обращении. Будет чуть меньше пятитысячных купюр, чуть больше — двухтысячных. Это нормальный и естественный ход вещей.

Не планируется ли в новом стиле обновить и весь ряд?

Аркадий Трачук: Рано или поздно это произойдет. Дизайн является таким же защитным элементом банкноты, как и другие.

Поэтому дизайн приходится периодически обновлять.

Вполне вероятно, что при обновлении дизайна старых номиналов будет учитываться стилистика банкнот 200 и 2000 рублей.

Насколько часто обновляются банкноты?

Аркадий Трачук: Защитный комплекс обновляется не реже чем раз в пять лет. Дизайн, конечно, более консервативен.

Нынешний используется уже достаточно давно, сегодняшним банкнотам с «городской серией» уже больше 20 лет, первые из них появились в обращении в 1995 году. Понятно, уже назревают изменения дизайна. Другое дело, это будет происходить в плановом порядке, по мере готовности новых вариантов оформления, новых защитных элементов.

Окончательное решение по выпуску, изменению дизайна и всему остальному — за Банком России. И именно он будет информировать об этом.

Проверяй сам!

А можно изготовить купюру, которую подделать нельзя?

Аркадий Трачук: Такой задачи перед нами и не стоит. Купюры подделывают настолько тщательно, насколько их будут проверять.

Например, если подделку будут использовать в неподготовленной рознице, это рынки, небольшие магазины, то будут стараться подделать то, на что в таких условиях будут больше всего обращать внимание: водяные знаки, изменяющие цвет или изображение защитные признаки, другие яркие визуальные элементы. С другой стороны, если такую фальшивую банкноту планируется загрузить в банкомат, то подделывать будут уже другие, машиночитаемые признаки, то есть те, которые проверяет приемное устройство этого банкомата.

Наша задача заключается в том, чтобы сделать защиту как можно более комплексной. Даже если предположить, что поддельная банкнота на каком-то этапе все же будет принята, она будет легко отсеяна на следующем шаге и, таким образом, не нанесет существенного ущерба.

При этом мы должны стремиться к тому, чтобы даже самый неподготовленный человек, беря поддельную банкноту в руки, мог усомниться в ее подлинности. К слову, ему в этом может помочь разработанное нами приложение «Банкноты 2017», которое позволяет проверять новые банкноты 200 и 2000 рублей.

А можно будет проверить купюры других номиналов?

Аркадий Трачук: Работа в этом направлении идет. Здесь есть много нюансов. Например, есть решения, которые мы могли бы реализовать на достаточно мощных мобильных устройствах, однако они недостаточно эффективны на бюджетных смартфонах. Но выпускать продукт, который функционирует только на топовых моделях, неправильно.

Мы запустили программу в январе 2018 года. Полгода нам точно понадобится для сбора статистики и анализа. Еще какое-то время уйдет на доработку. Я бы предположил, что речь идет о ближайшем годе. К слову, на сегодня приложение скачали более 4,5 миллиона раз.

Электронный рубль

Как вы считаете — скоро ли наступит то время, когда и стандартные деньги будут заменены электронным эквивалентом? И наступит ли?

Аркадий Трачук: История неоднозначная. Например, тем же монетам уже несколько тысяч лет. Когда появились банкноты, всем казалось, что монеты должны умереть. Однако с момента широкого распространения банкнот, а это конец XVIII века, этого до сих пор не произошло. В свою очередь, электронные средства платежа только появляются, им еще предстоит доказать свою эффективность, обоснованность и надежность.

На мой взгляд, коренным переломом будет решение Центрального банка выпускать деньги в электронной форме — от своего имени и как свое обязательство. Когда и если это произойдет, тогда можно будет говорить, что наряду с банкнотами и монетами появится равное по силе платежное средство, которое может в перспективе в значительной мере заменить существующие платежные средства. Обсуждения в этой области уже ведутся в рабочих группах национальных эмитентов в разных странах, в частности в Латинской Америке и в Европе. Недавно завершился первый практический эксперимент — в Эквадоре. На этот раз он был неудачным.

С другой стороны, мы понимаем, что, несмотря на все развитие технических средств, у электронных средств платежа есть зависимость от инфраструктуры. А она, как и все, что создано людьми, имеет свойство ломаться, особенно сильно это проявляется в чрезвычайных ситуациях. И весь опыт функционирования государственных институтов во время различных природных или техногенных катастроф показывает, что без наличных денег никак не обойтись.

Я не очень верю, что они в разумной временной перспективе могут быть полностью заменены безналичными инструментами. Об этом же свидетельствует статистика: количество наличных денег в обращении в мире, наоборот, растет, ежегодно увеличиваясь на 2-5 процентов.

Кинуть монетку

Какие памятные монеты готовятся к выпуску?

Аркадий Трачук: Говоря о новых монетах в 2018 году, прежде всего хочу упомянуть новую памятную монету, посвященную 200-летию Гознака. Мы отмечаем юбилей компании в сентябре.

А как происходит выход памятной монеты в свет? С чего он начинается?

Аркадий Трачук: Прежде всего Банк России формирует перспективный план выпуска монет. Так, на сегодня уже опубликован план на 2019 год. В рамках этого плана мы разрабатываем дизайны выпускаемых монет. Наш центр разрабатывает не только «картинку», но и концепцию дизайна, сопровождая ее обоснованием сделанного выбора, а также исторической справкой.

Далее все это отправляется в Банк России, где есть специальная комиссия, которая предварительно рассматривает предложенные варианты дизайнов, при необходимости внося свои корректировки. Окончательно дизайны и характеристики монет утверждает Совет директоров Банка России.

Потом изготавливается готовый образец, который снова утверждается регулятором. После этого мы уже приступаем к чеканке монеты.

Готовый тираж монеты передается в Банк России, который начинает ее распространение. По закону, первыми покупателями монет являются коммерческие банки, а также Гознак. Ну а дальше их может купить любой.

Какой период обычно проходит от идеи до выпуска монеты в обращение?

Аркадий Трачук: В обычном режиме это занимает около года. Конечно, бывают и авральные ситуации, но в любом случае на весь процесс уходит не меньше нескольких месяцев.

Деньги на экспорт

Гознак поставляет продукцию для 25 государств. Почему обращаются именно к вам?

Аркадий Трачук: Прежде всего потому, что Гознак обладает компетенциями во всех областях производства банкнот и монет. Плюс конкурентоспособные цены.

Мы обладаем возможностью полного обновления денежного ряда страны, включая как банкноты, так и монеты. Недавно подобный заказ был выполнен для Анголы. С другой стороны, мы часто выполняем более узкие заказы. Кому-то нужна только банкнотная бумага, мы делаем бумагу, кто-то заинтересован в готовых банкнотах, им мы делаем банкноты целиком. Кто-то заинтересован в наших технологиях и наработках, им мы продаем лицензии на их использование. Кому-то нужны решения, связанные с машинной обработкой, — мы разрабатываем машиночитаемые признаки и датчики для них. Кого-то интересуют идентификационные документы — и в этой области мы предлагаем не только сам документ, но и всю систему по его выдаче и дальнейшему обращению.

При обновлении дизайна старых банкнот будут учитывать стилистику новых купюр в 200 и 2000 рублей

Кто наши самые главные конкуренты на тендерах?

Аркадий Трачук: Конкуренты есть, их не один и не два: английские, немецкие, французские, американские, польские. Это и частные компании, для которых международные заказы — основной источник дохода. Есть и государственные производители, такие же, как и Гознак, у которых также есть опыт работы на международном рынке. Их предложения, правда, менее комплексные, чем у нас, но в каких-то конкретных вещах, связанных с поставкой бумаги, печатью банкнот или чеканки монет они составляют нам серьезную конкуренцию.

Всего игроков на рынке насчитывается около десятка, и Гознак среди них занимает достаточно заметное место. Если говорить о доле на международном коммерческом рынке банкнот, то она составляет около 11-12 процентов. Гознак в 2017 году вошел в мировой топ-3 компаний-экспортеров.

Станут ли наличные банкноты предметом коллекционирования, а не средством платежа

Рубль с бриллиантами

Гознак получит функции оператора и разработчика информационной системы контроля за оборотом драгоценных металлов и камней. Зачем она, и в чем суть эксперимента с маркировкой?

Аркадий Трачук: Ключевая история здесь заключается не только и не столько в отслеживании конкретного изделия. Гораздо важнее обеспечить контроль сырья.

Драгметаллы и камни до момента их продажи потребителю могут обращаться на рынке значительное время, могут менять свое состояние. Готовые кольца, например, могут разбираться на лом, который потом может переплавляться, проходить аффинаж (процесс очистки от примесей. — Прим. ред.), превращаться в золото другой пробы, и так далее. Примерно такая же история с драгоценными камнями.

Сегодня никто до конца не понимает, сколько ювелирных изделий продается. До сих пор продаются, например, изделия, ввозимые без клейм из-за рубежа или даже с поддельными клеймами. Это не обязательно означает, что золото в таких изделиях не настоящее. Но эти изделия, как говорится, идут «мимо кассы». Именно поэтому было принято решение о маркировке драгоценных металлов и камней.

Новая система позволит на всех этапах производства обеспечить контроль за сырьем, за изменением его состояния, за производством готовых изделий и выпуском их в обращение. Примечательно, что система будет иметь возможность отслеживать повторное вовлечение ювелирного изделия в оборот, либо его превращение в сырье для нового передела.

Что маркировка даст рынку?

Аркадий Трачук: Маркировка поможет честным игрокам на рынке находиться в более комфортных условиях, они перестанут терять в конкурентоспособности перед не очень честными игроками. Потом, чего уж греха таить, ювелирные изделия бывают так или иначе вовлечены в незаконные операции финансового характера. И появление здесь дополнительного контроля является выполнением Россией важного обязательства перед ФАТФ (межправительственная организация в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. — Прим. ред.). В целом маркировка призвана решить задачу по поддержанию прозрачности и добросовестности всех игроков на рынке.

А как покупатель сможет пользоваться данными, указанными на маркировке?

Аркадий Трачук: Простой покупатель сможет проверить и удостовериться, что за конкретной меткой скрывается то самое изделие с конкретными параметрами: именно той пробы, того самого веса, с теми самыми вставками, которые заявлены.

Подробная информация об изделии будет размещаться на специальном ресурсе в сети Интернет: что за кольцо, например, кто изготовитель, какие параметры у него — вес и так далее, если есть вставка с камнем, то параметры камня. И все это будет доступно к изучению после сканирования смартфоном метки.

Формат метки и ее носитель сегодня активно обсуждаются. Можно предположить, что это будет QR-код на бирке ювелирного изделия.

Мы планируем в 2018 году запустить пилотный проект и концу года сообщить о первых результатах.

В этом году Гознаку исполняется 200 лет. Каким вы видите будущее Гознака? Чем будете заниматься через 10 лет, через 50 лет?

Аркадий Трачук: Давайте сначала о более близкой перспективе. В сентябре этого года на Краснокамской бумажной фабрике Гознака мы запустим новую бумагоделательную машину.

Срок ее службы составляет более 25 лет. На этот период мы планируем, что будем делать высокозащищенную бумагу для нужд центральных банков, выпускать отдельные виды защищенной продукции. Машина производительная, она позволит увеличить производственные мощности по изготовлению бумаги примерно на 15 процентов. Ее мощностей хватит как для обеспечения потребностей внутри России, так и для экспорта.

Что же до более отдаленных горизонтов, то уверен — центральные банки через некоторое время выработают подход к выпуску национальных валют в электронном виде. Это окажет мощное воздействие на рынок банкнот и монет. Каким будет это воздействие, сегодня я сказать не берусь. Станут ли наличные банкноты предметом коллекционирования, а не средством платежа, например? Сместится ли производство банкнот в сторону памятных изделий? Вопрос открытый.

Вне зависимости от этого, как для Гознака, так и для банков выход очевиден. Любой документ имеет свой отпечаток в информационных системах. И именно развитие IT-технологий, поддержка соответствующей инфраструктуры будут тем базовым направлением, на котором мы уже сегодня работаем.