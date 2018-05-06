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«Манчестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун»
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«Манчестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» 

Чемпионат.com 14 минут назад
В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» принимал на своём поле «Хаддерсфилд Таун». Встреча проходила на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы прервали свою серию из трёх побед подряд в Премьер-лиге.
«Манчестер Сити» (94 очка) остаётся лидером в турнирной таблице чемпионата Англии, в которой он ранее уже гарантировал себе первое место. «Хаддерсфилд Таун» (36) располагается на 16-й строчке и продолжает бороться за выживание в АПЛ.
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