«Манчестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун»

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» принимал на своём поле «Хаддерсфилд Таун». Встреча проходила на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы прервали свою серию из трёх побед подряд в Премьер-лиге.

«Манчестер Сити» (94 очка) остаётся лидером в турнирной таблице чемпионата Англии, в которой он ранее уже гарантировал себе первое место. «Хаддерсфилд Таун» (36) располагается на 16-й строчке и продолжает бороться за выживание в АПЛ.