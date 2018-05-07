Зинченко уронил чемпионский кубок на церемонии награждения «Манчестер Сити»

6 мая в Манчестере на стадионе «Этихад» в матче 37-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» со счётом 0:0. После окончания встречи футболистов «горожан» наградили медалями и кубком чемпионов АПЛ.

Во время празднования украинский полузащитник английской команды Александр Зинченко случайно задел кубок, который упал с подиума на траву, но быстро был поднят организаторами.

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