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Зинченко уронил чемпионский кубок на церемонии награждения «Манчестер Сити»
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Зинченко уронил чемпионский кубок на церемонии награждения «Манчестер Сити» 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
6 мая в Манчестере на стадионе «Этихад» в матче 37-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» со счётом 0:0. После окончания встречи футболистов «горожан» наградили медалями и кубком чемпионов АПЛ.
Во время празднования украинский полузащитник английской команды Александр Зинченко случайно задел кубок, который упал с подиума на траву, но быстро был поднят организаторами.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» издания Sky Sports.
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