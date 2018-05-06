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Российские хоккеисты возложат цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене
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Российские хоккеисты возложат цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене 

ТАСС 12 минут назад
Фото: ТАСС
КОПЕНГАГЕН, 6 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России и руководство Федерации хоккея России (ФХР) примут участие 9 мая в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам в Копенгагене. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборной Роман Ротенберг.
"Команда и руководство ФХР примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на кладбище «Биспебьерг», — сказал Ротенберг.
Четыре года назад российские хоккеисты во время чемпионата мира в Минске посетили историко-архитектурный комплекс «Линия Сталина». В 2015 году сборная России посетила мемориал в деревне Грабыня, посвященный советским освободителям Чехословакии. В 2016-м во время мирового первенства в Москве команда возложила цветы к памятникам ополченцам на Автозаводской площади. Год назад российские хоккеисты возложили цветы к стеле на кладбище Зигбурга, установленной в память о погибших советских солдатах и мирных жителях.
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