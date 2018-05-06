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«Локомотив» уволил двух тренеров за нацистское приветствие
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«Локомотив» уволил двух тренеров за нацистское приветствие 

Р-Спорт 19 минут назад
Футбольный клуб «Локомотив» из Лейпцига уволил двух тренеров молодежной команды и отстранил несколько игроков за фотографию с нацистским приветствием, сообщает агентство Франс Пресс.
Как заявили в клубе, один из тренеров подтолкнул игроков сделать нацистское приветствие и сфотографироваться. Позднее фотография оказалась в интернете. Местные власти начали проверку инцидента. Нацистское приветствие запрещено уголовным кодексом в Германии.
"Локомотив" выступает в четвертом дивизионе чемпионата Германии.
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