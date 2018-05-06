«Локомотив» уволил двух тренеров за нацистское приветствие

Как заявили в клубе, один из тренеров подтолкнул игроков сделать нацистское приветствие и сфотографироваться. Позднее фотография оказалась в интернете. Местные власти начали проверку инцидента. Нацистское приветствие запрещено уголовным кодексом в Германии.

"Локомотив" выступает в четвертом дивизионе чемпионата Германии.