«Локомотив» уволил двух тренеров за нацистское приветствие 

Футбольный клуб «Локомотив» из Лейпцига уволил двух тренеров молодежной команды и отстранил несколько игроков за фотографию с нацистским приветствием, сообщает агентство Франс Пресс.
Как заявили в клубе, один из тренеров подтолкнул игроков сделать нацистское приветствие и сфотографироваться. Позднее фотография оказалась в интернете. Местные власти начали проверку инцидента. Нацистское приветствие запрещено уголовным кодексом в Германии.
"Локомотив" выступает в четвертом дивизионе чемпионата Германии.