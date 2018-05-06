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Тренеры немецкого «Локомотива» уволены за нацистские приветствия
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Тренеры немецкого «Локомотива» уволены за нацистские приветствия 

Вести.Ru 1 час назад
Руководство футбольного «Локомотива» из немецкого города Лейпциг приняло решение отправить в отставку двух тренеров молодежной команды за фото с нацистским приветствием. Сообщается, что также были отстранены из команды несколько игроков «Локо».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс, именно наставники стали инициаторами совместной фотографии с футболистами, после чего снимок попал в сеть. В клубе оказались шокированы выходкой и моментально решили расторгнуть трудовые соглашения. В отношении скандалистов местными властями уже открыто дело.
По законодательству Германии тренерам и игрокам грозит либо денежный штраф, либо заключение в тюрьму сроком до трех лет.
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