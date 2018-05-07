Начо: «Надеюсь, Роналду вскоре вернётся в строй»

Защитник мадридского "Реала" Начо пообщался с журналистами после поединка с каталонской «Барселоной» (2:2).

"Барселона" идет без поражений, и это был идеальный день, чтобы обыграть каталонцев. Но «сине-гранатовые» хорошо справились с ситуацией, когда остались вдесятером. Это был отличный матч.

"Реал" немного разочарован. Важно, что мы сыграли хорошо, что имели шансы на победу. Надеюсь, что у Роналду только ушиб, и он вскоре вернется в строй", — цитирует Начо пресс-служба «галактикос».

Напомним, Криштиану получил травму в первом тайме и был заменен в перерыве «эль класико».