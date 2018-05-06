Более 40 тысяч болельщиков собрал второй тестовый матч на стадионе «Самара-Арена»

САМАРА, 6 мая. / ТАСС /. Более 40 тысяч болельщиков собрал в воскресенье второй тестовый матч на построенном к ЧМ-2018 стадионе «Самара-Арена». Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона. В матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) встреча самарские «Крылья Советов» и краснодарская «Кубань», счет после первого тайма 1:0 в пользу самарцев.

"На матче «Крылья Советов» — «Кубань» присутствует более 40 тысяч болельщиков", — сообщили ТАСС в пресс-службе облправительства.

Ранее пресс-служба «Крыльев» сообщала, что на матче с «Кубанью» ожидается обновление рекорда посещаемости домашних матчей самарского клуба в XXI веке. 31 марта 2001 года за поединком «Крылья Советов» — «Торпедо» наблюдало 36 тысяч болельщиков.

"Наш клуб «Крылья Советов» имеет славную историю историю побед и сегодня пишет новую страницу своей истории. У клуба есть новый стадион. Сделаем все, чтобы он стал победным не только для «Крыльев», но и для сборной России", — сказал перед открытием матча врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

"Самара-Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля и стала последним стадионом чемпионата мира, введенным в эксплуатацию перед турниром. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей. Первый тестовый матч на стадионе состоялся 28 апреля. Его посетило около 15 тысяч человек.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.