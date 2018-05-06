«Аякс» вырвал победу у «Эксельсиора», «Фейеноорд» победил «Херенвен» 

«Аякс» победил «Эксельсиор» в матче 34-го тура голландской Эредивизии. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Ваудестейн» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал защитник «Аякса» Матейс де Лигт, забивший в свои ворота на 20-й минуте. В начале второго тайма нападающий Джастин Клюйверт сравнял счёт. Победный гол забил форвард Каспер Дольберг.
В другом поединке 34-го тура «Фейеноорд» на выезде обыграл «Херенвен» со счётом 3:2.
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