«Аякс» вырвал победу у «Эксельсиора», «Фейеноорд» победил «Херенвен»

«Аякс» победил «Эксельсиор» в матче 34-го тура голландской Эредивизии. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Ваудестейн» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник «Аякса» Матейс де Лигт, забивший в свои ворота на 20-й минуте. В начале второго тайма нападающий Джастин Клюйверт сравнял счёт. Победный гол забил форвард Каспер Дольберг

В другом поединке 34-го тура «Фейеноорд» на выезде обыграл «Херенвен» со счётом 3:2.

Турнирную таблицу первенства Нидерландов можно посмотреть на «Чемпионате».