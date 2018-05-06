​«​Царь Самарский, наш братан»​: Рустам Минниханов побывал на «​Самара Арене»​ 

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил футбольный матч между «Крыльями Советов» и краснодарской «Кубанью» на «Самара Арене». В Твиттере Минниханов опубликовал видеоролик с VIP-трибуны недавно построенного стадиона. На видео присутствуют полпред президента в ПФО Михаил Бабич, и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. Президент Татарстана представил высокопоставленных гостей. — Бабич, очень хороший человек. Это царь Самарский, — пошутил Рустам Минниханов, представляя Дмитрия Азарова. — Юнус-бек, наш братан! Ну и все наши друзья. Смотрим футбол все внимательно.
«Стадион практически полный», комментирует президент по время съемки панорамы трибун. По официальным данным ФНЛ на игру пришли 40 619 человек. Самарские «Крыльями Советов» обыграли «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали выход в премьер-лигу. Стадион «Самара Арена» строила компания из Татарстана ПСО «Казань», которую возглавляет Равиль Зиганшин.pic.twitter.com/dU0H4lzTLZ— Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) 6 мая 2018 г.