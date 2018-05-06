​«​Царь Самарский, наш братан»​: Рустам Минниханов побывал на «​Самара Арене»​

«Стадион практически полный», комментирует президент по время съемки панорамы трибун. По официальным данным ФНЛ на игру пришли 40 619 человек. Самарские «Крыльями Советов» обыграли «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали выход в премьер-лигу. Стадион «Самара Арена» строила компания из Татарстана ПСО «Казань», которую возглавляет Равиль Зиганшин.pic.twitter.com/dU0H4lzTLZ— Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) 6 мая 2018 г.