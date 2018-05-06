Ещё
​«​Царь Самарский, наш братан»​: Рустам Минниханов побывал на «​Самара Арене»​
Далее:
Читайте также:
Ещё

​«​Царь Самарский, наш братан»​: Рустам Минниханов побывал на «​Самара Арене»​ 

Казанский репортер 50 минут назад
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил футбольный матч между «Крыльями Советов» и краснодарской «Кубанью» на «Самара Арене». В Твиттере Минниханов опубликовал видеоролик с VIP-трибуны недавно построенного стадиона. На видео присутствуют полпред президента в ПФО Михаил Бабич, и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. Президент Татарстана представил высокопоставленных гостей. — Бабич, очень хороший человек. Это царь Самарский, — пошутил Рустам Минниханов, представляя Дмитрия Азарова. — Юнус-бек, наш братан! Ну и все наши друзья. Смотрим футбол все внимательно.
«Стадион практически полный», комментирует президент по время съемки панорамы трибун. По официальным данным ФНЛ на игру пришли 40 619 человек. Самарские «Крыльями Советов» обыграли «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали выход в премьер-лигу. Стадион «Самара Арена» строила компания из Татарстана ПСО «Казань», которую возглавляет Равиль Зиганшин.pic.twitter.com/dU0H4lzTLZ— Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) 6 мая 2018 г.
Казанский репортер: последние новости
Минниханов призвал определить недоработки на финальном этапе подготовки к ЧМ-2018 Казанскому композитору заплатили 94 копейки за музыку на ТВ Ну, заяц, погоди. В Казани прошли соревнования по курсингу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера34
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой76
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой154
Шарапова одержала долгожданную победу17
Медведеву обвинили в предательстве100
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение