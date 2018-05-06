Иванов: студенческий баскетбол в России твердо встал на ноги

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Студенческий баскетбол в России твердо встал на ноги благодаря развитию Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

АСБ является крупнейшей студенческой спортивной лигой России, в которой участвует 800 команд учебных заведений РФ из 69 субъектов страны. В субботу в Москве проходит суперфинал турнира.

"Это уже 11-й финал, и это значит, что студенческий баскетбол в России твердо встал на ноги, — сказал Иванов. — Мы придерживаемся изначально выбранных планов студенческой лиги: играют только настоящие студенты, без профессиональных контактов, и у них есть шанс в будущем или подписать контракт с профессиональным клубом, либо выбрать уже другую профессию. Но на всю жизнь эти ребята останутся любителями баскетбола — это самое главное".

Победителем зачета среди девушек стала команда СПбПУ. В мужском суперфинале, который проходит в настоящее время, играют команды МГУ и МГАФК.