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Салах сыграет с первых минут против «Челси»
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Салах сыграет с первых минут против «Челси» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Стали известны стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль». В составе гостей появится египетский форвард Мохамед Салах, находящийся в шаге от нового рекорда премьер-лиги по голам за один сезон. Сейчас у нападающего 31 мяч.
"Челси": Куртуа — Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер — Мойзес, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Алонсо — Азар — Жиру.
"Ливерпуль": Кариус — Клайн, Ловрен, Ван Дийк, Робертсон — Милнер, Александр-Арнолд, Вейналдум — Салах, Фирмину, Мане.
Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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