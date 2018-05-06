Салах сыграет с первых минут против «Челси»

Стали известны стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль». В составе гостей появится египетский форвард Мохамед Салах , находящийся в шаге от нового рекорда премьер-лиги по голам за один сезон. Сейчас у нападающего 31 мяч.

"Челси": Куртуа — Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер — Мойзес, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Алонсо — Азар — Жиру.

"Ливерпуль": Кариус — Клайн, Ловрен, Ван Дийк, Робертсон — Милнер, Александр-Арнолд, Вейналдум — Салах, Фирмину, Мане.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.