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Червиченко: «Каррера и в следующем сезоне будет осваивать бюджет „Спартака“
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Червиченко: «Каррера и в следующем сезоне будет осваивать бюджет „Спартака“ 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры в туринский «Ювентус».
"Думаю, что новость об уходе Карреры в «Ювентус» вбросил кто-то из его окружения. Вчера, когда «Спартак» забил второй гол, Каррера радовался больше, чем все футболисты вместе взятые. Он понял, что теперь останется в «Спартаке» еще на сезон и вместе со своей итальянской бригадой будет дальше осваивать бюджет. Приобретать и дальше эти недоразумения в лице Пашалича и Максимовича", — цитирует Червиченко Советский спорт.
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