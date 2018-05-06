Червиченко: «Каррера и в следующем сезоне будет осваивать бюджет „Спартака“

"Думаю, что новость об уходе Карреры в «Ювентус» вбросил кто-то из его окружения. Вчера, когда «Спартак» забил второй гол, Каррера радовался больше, чем все футболисты вместе взятые. Он понял, что теперь останется в «Спартаке» еще на сезон и вместе со своей итальянской бригадой будет дальше осваивать бюджет. Приобретать и дальше эти недоразумения в лице Пашалича и Максимовича", — цитирует Червиченко Советский спорт.