Каррера прокомментировал слухи об уходе из «Спартака» в «Ювентус»

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он покинет стан красно-белых и займет аналогичную должность в туринском «Ювентусом». По словам итальянца, данные слухи не являются правдивыми, сообщает "Советский спорт"

"Я прочитал очень много статей в СМИ, но правдой является только одно: в «Спартаке» я чувствую себя как дома. Мой контракт действует еще один год, и я хочу продолжить тренировать и побеждать вместе со «Спартаком», — написал Каррера в своем инстаграме.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Каррера согласился возглавить «Ювентус».

54-летний итальянец тренирует «Спартак» с августа 2016 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17, а также завоевали Суперкубок России.