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Каррера прокомментировал слухи об уходе из «Спартака» в «Ювентус»
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Каррера прокомментировал слухи об уходе из «Спартака» в «Ювентус» 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он покинет стан красно-белых и займет аналогичную должность в туринском «Ювентусом». По словам итальянца, данные слухи не являются правдивыми, сообщает "Советский спорт".
"Я прочитал очень много статей в СМИ, но правдой является только одно: в «Спартаке» я чувствую себя как дома. Мой контракт действует еще один год, и я хочу продолжить тренировать и побеждать вместе со «Спартаком», — написал Каррера в своем инстаграме.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что Каррера согласился возглавить «Ювентус».
54-летний итальянец тренирует «Спартак» с августа 2016 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17, а также завоевали Суперкубок России.
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