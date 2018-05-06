Вадим Евсеев: Не всегда же нам пропускать со стандартов

— Первый тайм мы пытались организовывать высокий прессинг и оказывать давление, чтобы соперник быстрее прилипал решения. Где-то это удавалось, где-то соперник нас переигрывал. Но и у нас были эпизоды, со стандарта не всегда же нам пропускать, на этот раз забили. Мы это наигрывали. А в конце соперник пошел отыгрываться, оказались свободные зоны. Могли и раньше забить, но забили в добавленное время.

— Почему «Амкар», когда возникли весной проблемы с полем, не обратился в Екатеринбург, чтобы сыграть здесь? — Давайте все же поговорим о футболе.

— Какие компоненты игры вашей команды помогли вам победить? — Оказывали давление на соперника. Это привело к некоторым эпизодам, когда они теряли мячи.

— Почему вы поменяли Рязанцева? — Потому что вышел Павел Комолов

— Как отыграл Оланаре? — Он после игры с ЦСКА имел проблемы с коленом. Остался в Москве с доктором ЦСКА, был готов через десять дней и мы не стали рисковать. Сегодня он был готов, и мы решили, что он лучше войдет в эту игру, и в целом он справился.

— Много было желтых карточек. Старались сыграть максимально жестко? — Нет. Просто где-то не успевали, где-то соперник был быстрее. Но и у них было много желтых карточек. Но грубой игры не было, — приводит слова Евсеева пресс-служба пермского клуба.

Добавим, что после этой встречи «Акар» догнал по набранным очкам «Ростов» (34), но не покинул зону стыковых матчей, оставшись на 13-м месте. В заключительном туре пермская команда на своем поле примет «Ахмат».