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Вадим Евсеев: Не всегда же нам пропускать со стандартов
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Вадим Евсеев: Не всегда же нам пропускать со стандартов 

Советский спорт 2 часа назад
— Первый тайм мы пытались организовывать высокий прессинг и оказывать давление, чтобы соперник быстрее прилипал решения. Где-то это удавалось, где-то соперник нас переигрывал. Но и у нас были эпизоды, со стандарта не всегда же нам пропускать, на этот раз забили. Мы это наигрывали. А в конце соперник пошел отыгрываться, оказались свободные зоны. Могли и раньше забить, но забили в добавленное время.
— Почему «Амкар», когда возникли весной проблемы с полем, не обратился в Екатеринбург, чтобы сыграть здесь? — Давайте все же поговорим о футболе.
— Какие компоненты игры вашей команды помогли вам победить? — Оказывали давление на соперника. Это привело к некоторым эпизодам, когда они теряли мячи.
— Почему вы поменяли Рязанцева? — Потому что вышел Павел Комолов.
— Как отыграл Оланаре? — Он после игры с ЦСКА имел проблемы с коленом. Остался в Москве с доктором ЦСКА, был готов через десять дней и мы не стали рисковать. Сегодня он был готов, и мы решили, что он лучше войдет в эту игру, и в целом он справился.
— Много было желтых карточек. Старались сыграть максимально жестко? — Нет. Просто где-то не успевали, где-то соперник был быстрее. Но и у них было много желтых карточек. Но грубой игры не было, — приводит слова Евсеева пресс-служба пермского клуба.
Добавим, что после этой встречи «Акар» догнал по набранным очкам «Ростов» (34), но не покинул зону стыковых матчей, оставшись на 13-м месте. В заключительном туре пермская команда на своем поле примет «Ахмат».
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