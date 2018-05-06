«Локомотив» из Лейпцига уволил двух тренеров и нескольких игроков за нацистское приветствие

Клуб «Локомотив», выступающий в четвёртом дивизионе Германии, уволил двух тренеров и нескольких игроков за нацистское приветствие.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Один из тренеров заставил игроков сделать нацистское приветствие и сделать фотографию, которая позже была опубликована в интернете.

Местные власти начали проверку инцидента. Нацистское приветствие запрещено уголовным кодексом в Германии.

Ранее немецкий футбольный клуб «Теутония 05» из Гамбурга уволил главного тренера Берта Эма с занимаемой им должности за то, что он на пресс-конференции произнёс нацистское приветствие.