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«Локомотив» из Лейпцига уволил двух тренеров и нескольких игроков за нацистское приветствие
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«Локомотив» из Лейпцига уволил двух тренеров и нескольких игроков за нацистское приветствие 

RT на русском 1 час назад
Клуб «Локомотив», выступающий в четвёртом дивизионе Германии, уволил двух тренеров и нескольких игроков за нацистское приветствие.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.
Один из тренеров заставил игроков сделать нацистское приветствие и сделать фотографию, которая позже была опубликована в интернете.
Местные власти начали проверку инцидента. Нацистское приветствие запрещено уголовным кодексом в Германии.
Ранее немецкий футбольный клуб «Теутония 05» из Гамбурга уволил главного тренера Берта Эма с занимаемой им должности за то, что он на пресс-конференции произнёс нацистское приветствие.
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