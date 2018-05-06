Чемпионат Европы по борьбе — 2018 в Каспийске. Главные схватки, все медали

Даже если зрители в Дагестане радуются, когда темнокожий итальянец кладет на лопатки россиянина. Так надо.

В воскресенье в пригороде Махачкалы Каспийске завершился чемпионат Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе. Главный его итог — российская борьба жива, в чем возникли определённые сомнения после прошлогоднего чемпионата мира. На том турнире в Париже впервые за шесть десятков лет (то есть, за всё время участия в чемпионатах мира вообще) наши борцы остались без побед. И самое плохое, что этот результат не был спонтанным, к нему мы шли не один год.

На завершившемся в Каспийске турнире россияне завоевали шесть золотых медалей у вольников, четыре — у классиков, две у женщин, 23 награды всего. Это — действительно хороший результат. Не чудесный, не великолепный — хороший. Да, чемпионат Европы — далеко не чемпионат мира (нет американцев, японцев, кубинцев, иранцев, азиатских республик бывшего СССР); да, десять весовых категорий вместо прошлогодних восьми; да, дома и стены помогают. Но главное то, что российская борьба продолжает жить, кровь в венах и жилах по-прежнему течёт. А о проблемах мы подумаем завтра. Пока — краткие зарисовки, то, мимо чего пройти было никак нельзя.

Никакой политики: как трибуны поддерживали украинцев

Если у кого-то были опасения, как встретят борцов из Украины на чемпионате Европы в России, то эти семь дней турнира их окончательно развеяли. Мировая борьба действительно хочет быть вне политики, и это единственно возможный выбор для выживания. «Я не допускаю, чтобы политика вмешивалась в наш вид спорта, — уже в Каспийске сказал президент Объединённого мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович . — Борцы — это одна семья. Кто не будет играть по правилам — мы с теми не будем работать. Политика использует спорт как рекламу для себя. Но мы этого не допустим. Я очень рад, что несмотря на все попытки политиков, Украина все-таки доехала до Каспийска и борется на чемпионате Европы. Мы — олимпийский вид спорта, и мы должны соответствовать Олимпийской хартии». Кто не верит словам — может посмотреть, как встречали победу в поединке за третье место украинца Кирилла Мешкова (он в красном трико), в последнюю секунду вырвавшего бронзу у грузинского атлета. Грузин до последнего пытался опротестовать свое поражение и вызвал свист трибун. А украинца приветствовали очень тепло.

Обморочные медали

С этого года борьба вернулась к старому формату, существовавшему многие десятилетия — розыгрыш медалей в каждом весе не в один соревновательный день. Иными словами, «держать» вес теперь надо два дня: для предварительных схваток и для финальной. Практика показала: далеко не все российские борцы (а нас волнуют только они, остальные пусть разбираются сами) оказались готовы к этому вызову. Как сгоняли по 5-8, а то и 10 килограммов в заключительные дни перед стартом — так и продолжают гонять. И если на одно взвешивание их ещё хватало, то второе, перед финалом, становится тяжелейшим испытанием. Отсюда — провалы на последних минутах и даже секундах, отсюда — тяжелейшие обмороки после завершения схваток. Дошло до ЧП — один из российских борцов не смог выйти на церемонию награждения, награду за него принимал тренер. А медалиста в это время увозили на скорой помощи. Нет, ничего серьёзного, просто человеку стало плохо, уже к вечеру он был в порядке. Но вряд ли эту ситуацию можно назвать нормальной.

Понимают ли это сами борцы и тренерский штаб? Пока нет такой уверенности. В разговоре с Зауром Угуевым (в финале категории до 57 кг он вел 3:0, и за считанные секунды пропустил приём на четыре балла) спецкор «Чемпионата» спросил: «Как планируете решать проблему с весом?». Угуев ответил: «Мы с тренерами надеемся, что правила поменяют и снова будем бороться в один день». Согласитесь, это не самый конструктивный подход. Президент UWW Ненад Лалович в заключительный день довольно жёстко подчеркнул: изменения в правилах взвешивания вызваны заботой о здоровье спортсменов, и ни о каком возвращении к исходному формату речи быть не может.

Любовь к борьбе становится виртуальной

В прошлом своём репортаже спецкор «Чемпионата» уже поделился наблюдением: даже на соревнования борцов-вольников во Дворце спорта имени Али Алиева не собирался полный зал. Это, если вдуматься, крушение огромного мифа о повальной увлеченности целой республики таким увлечением, как борьба. Это всё равно, что на Копакабане в футбол перестали играть.

Будем честными документалистами: на две вечерние сессии (в субботу и воскресенье) зал всё же можно назвать заполненным — но это лишь два раза за неделю соревнований с утра до вечера! Да и вместимость арены всё же не то чтобы гигантская — чуть больше 5 тысяч зрителей.

В чём причина? В основном наблюдатели сходятся на том, что народ в Дагестане не стал меньше любить единоборства — просто теперь это единоборство называется не «вольная борьба», а ММА. Туда идёт отток как аудитории, так и самих бойцов. Что это значит? Только одно: борьба, если хочет выжить в новом мире, должна вырабатывать новые формы вовлечения в свою орбиту. Это, кстати, касается, не только России — рассказывают, что и в Турции с Ираном (а там борцовское сообщество в своё время было гораздо более фанатично) народ не то чтобы забивает трибуны даже на соревнования с участием мировых звёзд.

Впрочем, есть и хорошие новости. В среднем 5 миллионов просмотров ежедневно (на вольной борьбе чуть больше, на греко-римской борьбе чуть меньше, на женской ещё меньше) собирали плееры трансляций чемпионата Европы, размещенные на многочисленных ресурсах, в том числе и на «Чемпионате». При всей условности сравнения (продолжительность трансляций и т.д.), но у трансляции чемпионского для «Барселоны» матча с «Депортиво» был 1,1 млн просмотров.

Значит — аудитория, которой интересна борьба, по-прежнему есть. Просто с ней надо работать. По-новому. Старые методы, как лишний раз подтвердил чемпионат Европы в Каспийске, постепенно перестают действовать.

Маленькая Италия

Другая специфика борьбы осталась без изменений. Неподготовленных людей она немного шокирует, конечно. Спецкор «Чемпионата» был свидетелем сразу нескольких разговоров волонтёров и гостей соревнований не из мира борьбы, которые не совсем поняли, почему целая арена азартно болела за представителей Италии в поединках с россиянами. Особенно, если это случилось в двух схватках подряд. Речь о четвертьфинале весовой категории до 86 кг, где россиянин Артур Найфонов встречался с Шамилем Кудиямагомедовым из Италии. Тут вы, я думаю, догадались, в чем дело: Найфонов из Осетии, а Кудиямагомедов — из Дагестана. Несмотря на беснующуюся арену, россиянин, вдруг ставший чужим в собственной стране, победил. А поединок действительно был крутым — посмотрите его решающие мгновения. Найфонов в синем трико, и пока он проигрывает 2:6.

Следом ковёр вышел другой россиянин — в четвертьфинале категории до 74 кг Хетику Цаболову противостоял итальянец, чемпион мира-2017 Франк Чамисо. Ну, как итальянец… Чернокожий кубинец, несколько лет назад сбежавший с Острова Свободы. Понять, почему симпатии публики и в этой встрече были не на стороне россиянина, немного сложнее — если не знать, что тренирует Чамисо (как, кстати, и Кудиямагомедова) уроженец Дагестана, известный тренер Гайдар Гайдаров. А Цаболов, понятно, осетин. И когда россиянин лёг на лопатки, восторгу большей части зала не было предела.

Что тут сказать? Видимо, только то, что это специфика не только Дагестана, а всех борцовских регионов страны. Специфика, которую это самое сообщество открыто демонстрирует и не скрывает. Если в modern football принцип «болею не за клубы/страны, а за отдельные личности» только набирает обороты, то в борьбе он давно реализован. Правда, не на «звёздной», а на этнической основе, но это детали.

Прежде чем осудить, давайте признаемся: в этом случае монастырь действительно чужой. И никто из крупных официальных лиц в него лезть не хочет — никаких комментариев по этому поводу не дождёшься. Не будет лезть в него и спецкор «Чемпионата». Просто констатирует факт. Как честный документалист.