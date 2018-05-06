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Лалович: UWW меняет правила, чтобы борцы перестали мучить себя сгонкой веса
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Лалович: UWW меняет правила, чтобы борцы перестали мучить себя сгонкой веса 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович прокомментировал изменения в правилах спортивной борьбы, которые тестируются на чемпионате Европы в Каспийске.
«На этом чемпионате Европы мы протестировали сразу несколько изменений в правилах. Это касается подсчёта баллов в греко-римской борьбе и некоторые мелкие изменения в вольной борьбе. Этим мы хотим дать нашим спортсменам больше возможностей демонстрировать агрессивный и атакующий стиль борьбы. Что касается двукратного взвешивания (перед предварительными схватками и финалами), то мы консультировались с атлетами. Самая большая проблема нашего спорта — это сгонка веса. Ещё в 80-е годы в течение Олимпийских игр было четыре взвешивания! Боксёры-любители взвешиваются перед каждым поединком на Олимпиадах. И мы внесли эти изменения, чтобы атлеты боролись в своём естественном весе. Мы не хотим, чтобы борцы мучили себя бесконечной сгонкой веса, зарабатывая себе многочисленные проблемы со здоровьем», — цитирует Лаловича корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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