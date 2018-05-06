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Будущий клуб Слуцкого «Витесс» финишировал в Голландии шестым и поборется за путевку в Лигу Европы
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Будущий клуб Слуцкого «Витесс» финишировал в Голландии шестым и поборется за путевку в Лигу Европы 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Завершился второй круг высшего голландского дивизиона. В заключительном 34-м туре «Витесс» сыграл вничью с «Виллемом II» — 2:2. В составе «Витесса» 90 минут отыграли россиянин Вячеслав Караваев и бывший защитник «Динамо» Александр Бюттнер. Таким образом, клуб занял шестое место в турнирной таблице и разыграет путевку в Лигу Европы на следующий сезон. В полуфинале плей-офф клуб сыграет с «Ден Хагом», а в случае выхода в финал — с победителем противостояния «Утрехт» — «Херенвен».
Напомним, что со следующего сезона «Витесс» возглавит россиянин Леонид Слуцкий.
Чемпионом Голландии досрочно стал ПСВ. Вместе с ним в Лигу чемпионов пробился вице-чемпион «Аякс». АЗ и «Фейеноорд» заняли третье и четвертое место и попали в Лигу Европы.
Напрямую вылетел «Твенте», а «Рода» и «Спарта» попали в плей-офф за место в элите на следующий сезон.
Лучшим бомбардиром чемпионата Голландии стал иранский форвард АЗ Алиреза Джаханбахш с 18 голами.
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