Ковингтон: Джо Рогану может прилететь пощёчина за его слова

«Думаю, Джо Рогану нужно побеспокоиться о том, что он говорит, потому что скоро мы с ним встретимся лицом к лицу. Он может оказаться комментатором в Чикаго. Он лицемер, раз говорит обо мне такое. Мы можем оказаться лицом к лицу и ему может прилететь пощёчина за его слова», — приводит слова Ковингтона BJPenn.