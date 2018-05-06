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Ковингтон: Джо Рогану может прилететь пощёчина за его слова
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Ковингтон: Джо Рогану может прилететь пощёчина за его слова 

Чемпионат.com 1 час назад
Боец UFC Колби Ковингтон жёстко ответил комментатору Джо Рогану на критику в свой адрес. Ранее РОган посоветовал Ковингтону быть осторожнее с высказываниями в адрес Джона Джонса. В ответ Ковингтон пригрозил комментаттрору пощёчиной.
«Думаю, Джо Рогану нужно побеспокоиться о том, что он говорит, потому что скоро мы с ним встретимся лицом к лицу. Он может оказаться комментатором в Чикаго. Он лицемер, раз говорит обо мне такое. Мы можем оказаться лицом к лицу и ему может прилететь пощёчина за его слова», — приводит слова Ковингтона BJPenn.
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