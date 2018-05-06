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Евгений Савин: «40 тыс. зрителей на матче ФНЛ — такое может быть только в Самаре»
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Евгений Савин: «40 тыс. зрителей на матче ФНЛ — такое может быть только в Самаре» 

Волга Ньюс 2 часа назад
«Воистину футбольный город — Самара — получил воистину футбольный стадион. У меня слезы наворачиваются, когда я вижу что стадион построен и забит битком. 40 тыс. зрителей на матче ФНЛ — такое может быть только в Самаре. Надеюсь, именно сегодня „Крылья“ смогут выйти в премьер-лигу с учетом поражения „Енисея“. В Интернете я, наверно, замучил всех подписчиков Самарой. Но мой месседж такой: в Россию нужно приезжать болеть и смотреть футбол, потому что здесь строятся классные стадионы и отличная футбольная атмосфера».
Волга Ньюс: последние новости
В дни ЧМ-2018 в фан-зоне Самары выступят "ДДТ", "Чайф", "Дискотека Авария" и Горан Брегович "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу Виктор Антихович: "В качестве соперников "КС" на этой арене хочется видеть элитные клубы"
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