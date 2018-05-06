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Николь Родомакина: «Самара Арена» удобно спроектирована для людей с ограничениями по здоровью"
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Николь Родомакина: «Самара Арена» удобно спроектирована для людей с ограничениями по здоровью" 

Волга Ньюс 2 часа назад
Посол ЧМ-2018, чемпионка Паралимпийских игр Николь Родомакина стала одним из зрителей матча «Крылья Советов» — «Кубань» и рассказала о впечатлениях от посещения «Самара Арены».
"На стадионе я впервые, сбылась моя мечта. Я поражена. Давно не видела такого масштаба, даже учитывая, что я участвовала в Паралимпийских играх. Стадион производит большое впечатление, я горжусь нашим городом. На арене в первую очередь обратила внимание на доступность для людей с инвалидностью — думаю, что все сделано очень удобно".
Волга Ньюс: последние новости
В дни ЧМ-2018 в фан-зоне Самары выступят "ДДТ", "Чайф", "Дискотека Авария" и Горан Брегович "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу Виктор Антихович: "В качестве соперников "КС" на этой арене хочется видеть элитные клубы"
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