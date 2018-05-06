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«Брюгге» проиграл «Андерлехту», Габулов пропустил 21 гол в 10 матчах
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«Брюгге» проиграл «Андерлехту», Габулов пропустил 21 гол в 10 матчах 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Андерлехт» обыграл «Брюгге» в выездном матче 7-го тура чемпионской группы бельгийской высшей лиги. 90 минут в составе хозяев провел российский голкипер Владимир Габулов. Для него это десятая игра в составе бельгийского клуба, в которых он пропустил в общей сложности 21 гол (17 голов в 9 играх чемпионата и 4 — в одной встрече Кубка).
"Брюгге", несмотря на поражение, сохранил лидерство в турнирной таблице, однако отставание «Андерлехта» составляет всего 2 очка за три игры до конца сезона.
В оставшихся турах «Брюгге» предстоят выездные встречи с «Шарлеруа» и «Стандардом» и домашняя с «Гентом». У «Андерлехта» впереди домашний матч со «Стандардом», выездной с «Гентом», а завершают сезон брюссельцы дома с «Генком».
Чемпионат Бельгии
Высшая лига
Плей-офф I  7-й тур  "Брюгге" — «Андерлехт» — 1:2 (0:0)
Голы: Теодорчик, 50 (0:1). Мориока, 73 (0:2). Диаби, 80 (1:2).
"Брюгге": ГАБУЛОВ, Денсвил (Рафаэлов, 78), Мехеле, Кулс (Деннис, 70), Пулен, Вормер, Ванакен, Накамба, Диаби, Уэсли (Фоссен, 78), Диатта.
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