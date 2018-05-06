«Брюгге» проиграл «Андерлехту», Габулов пропустил 21 гол в 10 матчах

«Андерлехт» обыграл «Брюгге» в выездном матче 7-го тура чемпионской группы бельгийской высшей лиги. 90 минут в составе хозяев провел российский голкипер Владимир Габулов . Для него это десятая игра в составе бельгийского клуба, в которых он пропустил в общей сложности 21 гол (17 голов в 9 играх чемпионата и 4 — в одной встрече Кубка).

"Брюгге", несмотря на поражение, сохранил лидерство в турнирной таблице, однако отставание «Андерлехта» составляет всего 2 очка за три игры до конца сезона.

В оставшихся турах «Брюгге» предстоят выездные встречи с «Шарлеруа» и «Стандардом» и домашняя с «Гентом». У «Андерлехта» впереди домашний матч со «Стандардом», выездной с «Гентом», а завершают сезон брюссельцы дома с «Генком».

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Плей-офф I 7-й тур "Брюгге" — «Андерлехт» — 1:2 (0:0)

Голы: Теодорчик, 50 (0:1). Мориока, 73 (0:2). Диаби, 80 (1:2).

"Брюгге": ГАБУЛОВ, Денсвил (Рафаэлов, 78), Мехеле, Кулс (Деннис, 70), Пулен, Вормер, Ванакен, Накамба, Диаби, Уэсли (Фоссен, 78), Диатта.