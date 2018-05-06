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«Наполи» сыграл вничью с «Торино»
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«Наполи» сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
"Наполи" на домашнем поле сыграл вничью с "Торино" в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла на стадионе "Сан-Паоло" и завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщает "Советский спорт".
В составе "Наполи" забитыми мячами отличились полузащитники Дрис Мертенс и Марек Гамшик.
У "Торино" голы на свой счет записали хавбек Даньеле Базелли и защитник Лоренцо Де Сильвестри.
Италия — Серия А. 36-й турНаполи (Неаполь) — Торино (Турин) — 2:2Голы: 1:0 — Мертенс — 25, 1:1 — Базелли — 55, 2:1 — Гамшик — 71, 2:2 — Де Сильвестри — 83
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