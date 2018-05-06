«Наполи» сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии

"Наполи" на домашнем поле сыграл вничью с "Торино" в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла на стадионе "Сан-Паоло" и завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщает "Советский спорт".

В составе "Наполи" забитыми мячами отличились полузащитники Дрис Мертенс и Марек Гамшик

У "Торино" голы на свой счет записали хавбек Даньеле Базелли и защитник Лоренцо Де Сильвестри.

Италия — Серия А. 36-й турНаполи (Неаполь) — Торино (Турин) — 2:2Голы: 1:0 — Мертенс — 25, 1:1 — Базелли — 55, 2:1 — Гамшик — 71, 2:2 — Де Сильвестри — 83