«Лацио» и «Наполи» сыграли вничью с «Аталантой» и «Торино»

В рамках 36-го тура итальянской Серии А «Наполи» и римский «Лацио» сыграли вничью с «Торино» и «Аталантой» соответственно. "Наполи" — «Торино» — 2:2 Голы: Мертенс, 25 — 1:0, Баселли, 55 — 1:1, Хамшик, 71 — 2:1, Де Сильвестри, 83 — 2:2. "Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кирикеш, Руи, Аллан, Жоржиньо, Зьелински (Хамшик, 69), Кальехон (Унас, 88), Мертенс (Милик, 63), Инсинье. "Торино": Сиригу, Н'Кулу, Бурдиссо, Бонифаци, Де Сильвестри, Баселли (Фальке, 78), Аква, Ринкон (Вальдифьори, 87), Ансальди, Льяич, Ньянг (Белотти, 63). "Лацио" — «Аталанта» — 1:1 Голы: Барроу, 2 — 0:1, Кайседо, 24 — 1:1. "Лацио": Стракоша, Марчи (Квиссанга, 55), Де Врей, Касерес, Марусич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Альберто (Андерсон, 37), Кайседо (Лукаку, 69). "Аталанта": Бериша, Толои, Паломино, Мазьелло, Кастань (Хатебур, 71), Де Рон, Фройлер, Госенс, Кристанте, Барроу (Иличич, 52), Гомес.