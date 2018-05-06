Ещё
«Лацио» и «Наполи» сыграли вничью с «Аталантой» и «Торино»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лацио» и «Наполи» сыграли вничью с «Аталантой» и «Торино» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 36-го тура итальянской Серии А «Наполи» и римский «Лацио» сыграли вничью с «Торино» и «Аталантой» соответственно.
"Наполи" — «Торино» — 2:2  Голы: Мертенс, 25 — 1:0, Баселли, 55 — 1:1, Хамшик, 71 — 2:1, Де Сильвестри, 83 — 2:2.
"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кирикеш, Руи, Аллан, Жоржиньо, Зьелински (Хамшик, 69), Кальехон (Унас, 88), Мертенс (Милик, 63), Инсинье.
"Торино": Сиригу, Н'Кулу, Бурдиссо, Бонифаци, Де Сильвестри, Баселли (Фальке, 78), Аква, Ринкон (Вальдифьори, 87), Ансальди, Льяич, Ньянг (Белотти, 63).
"Лацио" — «Аталанта» — 1:1  Голы: Барроу, 2 — 0:1, Кайседо, 24 — 1:1.
"Лацио": Стракоша, Марчи (Квиссанга, 55), Де Врей, Касерес, Марусич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Альберто (Андерсон, 37), Кайседо (Лукаку, 69).
"Аталанта": Бериша, Толои, Паломино, Мазьелло, Кастань (Хатебур, 71), Де Рон, Фройлер, Госенс, Кристанте, Барроу (Иличич, 52), Гомес.
Soccer News: последние новости
Эмери послал сообщение в поддержку Фергюсону "Хаддерсфилд" устоял на "Этихаде": "Ман Сити" впервые в сезоне не забил дома Президенты "Барселоны" и "Реала" провели встречу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву обвинили в предательстве94
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд42
Шарапова одержала долгожданную победу4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой144
Сборная России разгромила Австрию52
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение