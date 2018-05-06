Арона Сане дебютировал за «Атлетико»

22-летний сенегальский нападающий Арона Сане дебютировал за «Атлетико», выйдя на замену вместо травмировавшегося Витоло в первом тайме домашнего матча с «Эспаньолом». Это произошло на 26-й минуте, счёт пока не открыт.