«Крылья Советов» досрочно вышли в Российскую футбольную премьер-лигу

«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Кубань» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе чемпионата мира — 2018 «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает «Советский спорт».

Единственный гол в матче на 41-й минуте сумел забить Сергей Корниленко

Самарская команда вслед за «Оренбургом» оформила досрочный выход в Российскую премьер-лигу.

ФНЛ — Первый дивизион. 37-й тур Крылья Советов (Самара) — Кубань (Краснодар) — 1:0 Голы: 1:0 — Корниленко — 41