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«Крылья Советов» досрочно вышли в Российскую футбольную премьер-лигу
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«Крылья Советов» досрочно вышли в Российскую футбольную премьер-лигу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Кубань» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе чемпионата мира — 2018 «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает «Советский спорт».
Единственный гол в матче на 41-й минуте сумел забить Сергей Корниленко.
Самарская команда вслед за «Оренбургом» оформила досрочный выход в Российскую премьер-лигу.
ФНЛ — Первый дивизион. 37-й тур Крылья Советов (Самара) — Кубань (Краснодар) — 1:0 Голы: 1:0 — Корниленко — 41
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