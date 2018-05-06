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«Крылья Советов» оформили выход в премьер-лигу
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«Крылья Советов» оформили выход в премьер-лигу 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Единственный гол самарцы забили на 41-й минуте. Александр Соболев ворвался в штрафную и сделал прострел на Сергея Корниленко, который в падении переправил мяч в сетку.
Заключительный поединок первенства ФНЛ «Крылья» проведут 12 мая. На выезде во Владивостоке самарцы сыграют с местным «Лучом-Энергией». Начало встречи — в 15:00 по самарскому времени.
Красноярский «Енисей», который сегодня сыграл вничью с «Шинником» (2:2), «КС» за тур до финиша турнира опережают на четыре очка. От идущего на первом месте «Оренбурга» команду отделяет всего один балл.
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В дни ЧМ-2018 в фан-зоне Самары выступят "ДДТ", "Чайф", "Дискотека Авария" и Горан Брегович "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу Виктор Антихович: "В качестве соперников "КС" на этой арене хочется видеть элитные клубы"
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