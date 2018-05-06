«Крылья Советов» оформили выход в премьер-лигу

Единственный гол самарцы забили на 41-й минуте. Александр Соболев ворвался в штрафную и сделал прострел на Сергея Корниленко , который в падении переправил мяч в сетку.

Заключительный поединок первенства ФНЛ «Крылья» проведут 12 мая. На выезде во Владивостоке самарцы сыграют с местным «Лучом-Энергией». Начало встречи — в 15:00 по самарскому времени.

Красноярский «Енисей», который сегодня сыграл вничью с «Шинником» (2:2), «КС» за тур до финиша турнира опережают на четыре очка. От идущего на первом месте «Оренбурга» команду отделяет всего один балл.