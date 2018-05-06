«Фиорентина», «Кьево» и СПАЛ одержали победы в 36-м туре Серии А

В рамках 36-го тура итальянской Серии А «Фиорентина», «Кьево» и СПАЛ обыграли соответственно «Дженоа», «Кротоне» и «Беневенто». "Дженоа" — «Фиорентина» — 2:3 Голы: Бенасси, 43 — 0:1, Росси, 64 — 1:1, Лападула, 68 — 2:1, Эссерик, 77 — 2:2, Дабо, 80 — 2:3. "Фиорентина": Спортьелло, Марио (Фальсинелли, 76), Миленкович, Песселья, Бираги, Бенасси, Бадель (Дабо, 62), Верету, Сапонара (Эссерик, 66), Кьеза, Симеоне. Удаления: Пандев, 71 ("Дженоа"), Зуканович, 84 ("Дженоа"). "Кьево" — «Кротоне» — 2:1 Голы: Бирса, 12 — 1:0, Стемпиньский, 82 — 2:0, Тумминелло, 90+4 — 2:1. СПАЛ — «Беневенто» — 2:0 Голы: Палоски, 25 — 1:0, Антенуччи, 83 — 2:0 (пенальти).