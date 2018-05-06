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«Фиорентина», «Кьево» и СПАЛ одержали победы в 36-м туре Серии А
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«Фиорентина», «Кьево» и СПАЛ одержали победы в 36-м туре Серии А 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 36-го тура итальянской Серии А «Фиорентина», «Кьево» и СПАЛ обыграли соответственно «Дженоа», «Кротоне» и «Беневенто».
"Дженоа" — «Фиорентина» — 2:3  Голы: Бенасси, 43 — 0:1, Росси, 64 — 1:1, Лападула, 68 — 2:1, Эссерик, 77 — 2:2, Дабо, 80 — 2:3.
"Фиорентина": Спортьелло, Марио (Фальсинелли, 76), Миленкович, Песселья, Бираги, Бенасси, Бадель (Дабо, 62), Верету, Сапонара (Эссерик, 66), Кьеза, Симеоне.
Удаления: Пандев, 71 ("Дженоа"), Зуканович, 84 ("Дженоа").
"Кьево" — «Кротоне» — 2:1  Голы: Бирса, 12 — 1:0, Стемпиньский, 82 — 2:0, Тумминелло, 90+4 — 2:1.
СПАЛ — «Беневенто» — 2:0  Голы: Палоски, 25 — 1:0, Антенуччи, 83 — 2:0 (пенальти).
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