«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» готовы заплатить за Заа 50 миллионов?

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает The Sun, основными претендентами на игрока являются «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити», которые могут приобрести ивуарийца за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что 25-летний форвард хочет попробовать свои силы на более высоком уровне и перейти в команду, которая выступает в еврокубках, несмотря на неудачное выступление за "Манчестер Юнайтед" при Дэвиде Мойесе

В текущем сезоне Заа провел за «Кристал Пэлас» 28 игр, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.