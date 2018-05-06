Ещё
«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» готовы заплатить за Заа 50 миллионов?
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» готовы заплатить за Заа 50 миллионов? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает The Sun, основными претендентами на игрока являются «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити», которые могут приобрести ивуарийца за 50 миллионов фунтов стерлингов.
Сообщается, что 25-летний форвард хочет попробовать свои силы на более высоком уровне и перейти в команду, которая выступает в еврокубках, несмотря на неудачное выступление за "Манчестер Юнайтед" при Дэвиде Мойесе.
В текущем сезоне Заа провел за «Кристал Пэлас» 28 игр, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.
Спорт-Экспресс: последние новости
Борис Игнатьев: "Денисов - культовая фигура для "Локомотива" Баринов извинился за матерную кричалку в адрес "Спартака" Салах сыграет с первых минут против "Челси"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву обвинили в предательстве95
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд42
Шарапова одержала долгожданную победу4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой144
Сборная России разгромила Австрию52
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение