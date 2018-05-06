«Бордо» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном»

В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» потерпел домашнее поражение от «Бордо» — 1:3.

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева — Реми Кабелла реализовал пенальти. Но на 30-й минуте Юнусс Санкаре сравнял счет.

Спустя 6 минут защитник Жюль Кунде вывел «Бордо» вперед. На 89-й минуте «Сент-Этьен» мог сравнять счет, но Реми Кабелла не реализовал второй пенальти в ворота Бенуа Костиля

А на пятой компенсированной минуте бразильский нападающий «Бордо» Малкон поставил победную точку.

После этого матча «Сент-Этьен» на 5-м мечте — 52 очка, а «Бордо» с 49 очками на 8-м месте.