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«Бордо» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном»
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«Бордо» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» потерпел домашнее поражение от «Бордо» — 1:3.
Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева — Реми Кабелла реализовал пенальти. Но на 30-й минуте Юнусс Санкаре сравнял счет.
Спустя 6 минут защитник Жюль Кунде вывел «Бордо» вперед. На 89-й минуте «Сент-Этьен» мог сравнять счет, но Реми Кабелла не реализовал второй пенальти в ворота Бенуа Костиля.
А на пятой компенсированной минуте бразильский нападающий «Бордо» Малкон поставил победную точку.
После этого матча «Сент-Этьен» на 5-м мечте — 52 очка, а «Бордо» с 49 очками на 8-м месте.
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