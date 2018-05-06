Д. Баринов извинился за оскорбительную кричалку про «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов извинился за оскорбительную кричалку про «Спартак» во время празднования чемпионства с болельщиками «железнодорожников».

После домашнего матча с «Зенитом» (1:0) футболист вышел из микст-зоны к болельщикам своей команды и проскандировал начало оскорбительной кричалки «Спартака», продолжение которой подхватили и стали скандировать фанаты «Локомотива».

«Друзья, прошу прощения за вчерашнюю кричалку во время празднования. Не должен был так поступать — но это эмоции, всё бывает. Извините, кого задел или обидел! Мы чемпионы!» — написал Баринов в своём «инстаграме».