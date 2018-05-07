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Комитет по этике не получал обращений по поводу кричалки Баринова о «Спартаке»
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Комитет по этике не получал обращений по поводу кричалки Баринова о «Спартаке» 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Советский спорт
Глава комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал инцидент с нецензурной лексикой полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Во время празднования чемпионства после матча «Локомотива» с «Зенитом» (1:0) в 29-м туре РФПЛ Баринов завёл нецензурную кричалку про «Спартак». Позже футболист извинился за свой поступок.
«До сих пор комитет по этике не получал никаких обращений и документов по поведению игрока «Локомотива» Баринова. Чтобы мы начали рассматривать этот инцидент, руководство клуба должно обратиться либо в РФС, либо в РФПЛ с просьбой возбудить дело. Но на данный момент ничего не поступало. По крайней мере мне об этом неизвестно», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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