Гвардиола: «Выиграть АПЛ дважды подряд будет сложно, но мы принимаем вызов»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какой чемпионат выиграть труднее.

"Выиграть АПЛ сложнее, чем Примеру и Бундеслигу. Это нечто особенное из-за сложности. Мы рады нашему достижению и тому, как именно мы этого достигли. В начале сезона никогда не знаешь, чем все закончится. Нужно просто хорошо подготовить команду, а чемпионство — это следствие этого.

Мы видели, как команды, выигрывавшие АПЛ в прошлых сезонах, даже не могли выйти в Лигу Чемпионов на следующий год. Выиграть титул дважды подряд будет сложно, но мы принимаем вызов" — приводит слова Гвардиолы ВВС.