Венгер оставил последнее послание фанатам «Арсенала»

"Моё последнее последние фанатам. Большое спасибо за вашу поддержку на протяжении долгих лет. Продолжайте стоять за такой особенный для всех нас клуб. Независимо от того, что случится в будущем, продолжайте верить.

Вы должны думать и действовать в интересах любимого клуба. Это совет, который я вам даю. Вы должны быть сильными и каждый день сражаться, делая всё возможное для «Арсенала», — цитирует Венгера BBC.

Напомним, в воскресенье Арсен Венгер проводит последний домашний матч во главе «Арсенала».