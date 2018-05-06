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Венгер оставил последнее послание фанатам «Арсенала»
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Венгер оставил последнее послание фанатам «Арсенала» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер обратился к фанатам.
"Моё последнее последние фанатам. Большое спасибо за вашу поддержку на протяжении долгих лет. Продолжайте стоять за такой особенный для всех нас клуб. Независимо от того, что случится в будущем, продолжайте верить.
Вы должны думать и действовать в интересах любимого клуба. Это совет, который я вам даю. Вы должны быть сильными и каждый день сражаться, делая всё возможное для «Арсенала», — цитирует Венгера BBC.
Напомним, в воскресенье Арсен Венгер проводит последний домашний матч во главе «Арсенала».
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