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«Лацио» сыграл вничью с «Аталантой», «Дженоа» проиграл «Фиорентине» после удаления Пандева
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«Лацио» сыграл вничью с «Аталантой», «Дженоа» проиграл «Фиорентине» после удаления Пандева 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
В матче 36-го тура серии А «Лацио» дома сыграл вничью с «Аталантой» — 1:1. Уже сегодня римлян могут обойти их земляки из «Ромы», у которых меньше на одно очко.
Чемпионат Италии
Серия А  36-й тур  "Лацио" — «Аталанта» — 1:1 (1:1)
Голы: Барроу, 2 (0:1). Кайседо, 24 (1:1).
"Лацио": Стракоша, Касерес, де Фрай, Марушич, Луис Фелипе (Баштуш, 56), Лукас, Лулич, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 37), Милинкович-Савич, Мурджа, Кайседо (Лукаку, 69).
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Толой, Гозенс, Кастань (Хатебур, 71), Кристанте, де Рон, Фройлер, Гомес, Барроу (Иличич, 52).
Предупреждения: Луис Фелипе, 21. Мазиелло, 48. Мурджа, 68. Милинкович-Савич, 74. Толой, 90.
Судья: Банти.
6 мая. Рим. Стадион «Олимпико».
"Кьево" — «Кротоне» — 2:1 (1:0)
Голы: Бирса, 12 (1:0). Стемпиньски, 82 (2:0). Тумминелло, 90+4 (2:1).
Судья: Масса.
6 мая. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
"СПАЛ" — «Беневенто» — 2:0 (1:0)
Голы: Палоски, 25 (1:0). Антенуччи, 82 — с пенальти (2:0).
Судья: Гвида.
6 мая. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».
"Дженоа" — «Фиорентина» — 2:3 (0:1)
Голы: Бенасси, 43 (0:1). Росси, 64 (1:1). Лападула, 68 (2:1). Эйсерик, 77 (2:2). Дабо, 80 (2:3).
Удаления: Пандев (Д), 71. Зуканович (Д), 83 (на скамейке запасных).
Судья: Манганьелло.
6 мая. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
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