«Лацио» сыграл вничью с «Наполи», «Дженоа» проиграл «Фиорентине» после удаления Пандева

В матче 36-го тура серии А «Лацио» дома сыграл вничью с «Аталантой» — 1:1. Уже сегодня римлян могут обойти их земляки из «Ромы», у которых меньше на одно очко.

Чемпионат Италии

Серия А 36-й тур "Лацио" — «Аталанта» — 1:1 (1:1)

Голы: Барроу, 2 (0:1). Кайседо, 24 (1:1).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Толой, Гозенс, Кастань (Хатебур, 71), Кристанте, де Рон, Фройлер, Гомес, Барроу (Иличич, 52).

Предупреждения: Луис Фелипе, 21. Мазиелло, 48. Мурджа, 68. Милинкович-Савич, 74. Толой, 90.

Судья: Банти.

6 мая. Рим. Стадион «Олимпико».

"Кьево" — «Кротоне» — 2:1 (1:0)

Голы: Бирса, 12 (1:0). Стемпиньски, 82 (2:0). Тумминелло, 90+4 (2:1).

Судья: Масса.

6 мая. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

"СПАЛ" — «Беневенто» — 2:0 (1:0)

Голы: Палоски, 25 (1:0). Антенуччи, 82 — с пенальти (2:0).

Судья: Гвида.

"Дженоа" — «Фиорентина» — 2:3 (0:1)

Голы: Бенасси, 43 (0:1). Росси, 64 (1:1). Лападула, 68 (2:1). Эйсерик, 77 (2:2). Дабо, 80 (2:3).

Удаления: Пандев (Д), 71. Зуканович (Д), 83 (на скамейке запасных).

Судья: Манганьелло.