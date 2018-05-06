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Борис Игнатьев: «Денисов — культовая фигура для „Локомотива“
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Борис Игнатьев: «Денисов — культовая фигура для „Локомотива“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о значимости полузащитника Игоря Денисова для «Локомотива». В субботу «Локомотив» оформил чемпионство — первое с 2004 года — обыграв с минимальным счетом (1:0) "Зенит".
— Денисов — главный творец чемпионства «Локомотива»?
— Так нельзя говорить. Такого в футболе не бывает. Когда говорят о Месси и его вкладе в игру, то никто не отделят аргентинца от команды. Денисов очень важная, знаковая и культовая фигура для «Локомотива». Игорь хорошо организует командную игру в обороне, прекрасный тактик, легко встраивается в командные взаимодействия, в особенности при потере мяча. Он неплохо направляет развитие атаки, но главное его достоинство — высочайшая игровая дисциплина, понимание того, как будет развиваться атака соперника. Человек, умеющий четко и скрупулезно выигрывать игровые эпизоды. Таких не очень много в нашем футболе — тех, кто знает, как играть на результат.
— Президент «Локо» Илья Геркус выделил Игоря — как одного из тех, кто вселил уверенность команде в борьбе за первое место. Почему он именно его отметил?
— Неспроста Игорь является капитаном. Денисов по харизме играл большую роль в коллективе. Он своим отношением к делу, с умением играть на результат, дает основания партнерам действовать именно в таком ключе. Без таких парней сложно выстроить идею. Многие футболисты умеют играть, но в футболе надо ещё и решать конкретные задачи. Матч складывается из эпизодов, их надо выиграть, чем больше таких, тем ближе к победе. Денисов боец за микроэпизоды, из которых складываются положительные результаты команды.
— Денисов бы пригодился «Зениту»?
— Это беспредметный разговор. У всех есть своя правда. Манчини по-другому смотрит на вещи, Черчесов по-своему. Сейчас, я скажу, что Игорь обязательно играл бы в «Зените», а как потом это проверить? Это такая тема, что говорить надо, если есть о чем говорить. А так — пока не о чем. (Арман МКРТЧЯН)
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