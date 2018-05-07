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В Волгоградской области прошли гонки «Сталинград. Путь к Победе»
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В Волгоградской области прошли гонки «Сталинград. Путь к Победе» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
6 мая в городе Волжском на полигоне войсковой части прошли первые в Волгоградской области командные гонки по пересечённой местности, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии Волжского, для участников гонок организаторы соревнований разработали тематический маршрут. Каждая контрольная точка символизировала ключевые моменты Сталинградской битвы.
Среди препятствий необходимо было преодолеть: «мост из колёс», «колючий лаз», «забор», «канатную переправу», «завал из колёс», «общую ношу», «колёсный лабиринт», «заставу из понтонов», «туннели», «минное поле», «рукоход», «катушки», «брод», «стену с уклоном», «уральские горки», «огненно-штурмовую полосу», «метание кошки» и «танки».
В соревнованиях участвовало 59 команд, среди которых пять было женских, 26 мужских и 28 смешанных. На гонки приехали жители из Московской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края.
Призовые места распределились следующим образом. В категории «Женщины» первое место заняла команда из Ахтубинска, второе — из Волжского, третье досталось волгоградским участникам.
В категории «Мужчины» первое место заняли волжане, второе и третье — волгоградцы.
В категории «Смешанная команда» первое и третье места достались участникам из Волгограда, а второе место заняла команда из Волжского.
За свои достижения победители и призёры получили памятные кубки, медали и дипломы.
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