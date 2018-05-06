В Амурской области состоялась военно-спортивная игра «Эстафета подвига»

11 команд юнармейцев и патриотических клубов области соревновались в спортивных и интеллектуальных военизированных конкурсах.

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в городе Новобурейский Амурской области состоялась военно-спортивная игра «Эстафета Подвига».

11 команд юнармейцев и патриотических клубов области соревновались в спортивных и интеллектуальных военизированных конкурсах.

Юные патриоты боролись за победу в пулевой стрельбе, прохождении специализированной полосы препятствий с оказанием первой медицинской помощи условно раненому товарищу, вязке веревочных узлов и установке туристической палатки на время. Кроме того, в программу конкурса входил интеллектуальный этап, в ходе которого команда отвечала на вопросы о Великой Отечественной войне.

В ходе упорной борьбы победу одержали хозяева площадки соревнований, которым был вручен кубок и грамоты. Завершился конкурс общей фотографией на память.