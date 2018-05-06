«Кьево» — «Кротоне» — 2:1, СПАЛ — «Беневенто» — 2:0 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 36-го тура итальянской Серии А, в которых «Кьево» и СПАЛ обыграли соответственно «Кротоне» и «Беневенто».