Икарди показал лучший бомбардирский результат в «Интере» за 59 лет

Форвард «Интера» Мауро Икарди забил 28 голов в текущем сезоне Серии А. Это лучший показатель среди игроков миланского клуба с сезона 1958/59, когда Антонио Анджелилло отличился 33 раза.