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Борис Игнатьев: Все думали, что «Зенит» с его итальянским тренером зададут тональность, а оказалось, нет
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Борис Игнатьев: Все думали, что «Зенит» с его итальянским тренером зададут тональность, а оказалось, нет 

Советский спорт 1 час назад
— Это был большой праздник, причем внутренний подтекст говорил мне о том, что в этот вечер будем гулять. Я видел трибуны, заполненные большим количеством болельщиков. И как-то они все прониклись таким чувством, что «Локомотив» победит. Была уверенность у организаторов чемпионата, у руководителей. Все, что было после финального свистка, подтверждает это. Все были готовы праздновать. Не знаю, как было бы в Краснодаре, если бы «железнодорожники» добились победы. Я видел слезы девочек, женщин, мальчишек. Было много общей радости, за что спасибо «Локомотиву».
— После матча удалось пообщаться с Юрием Палычем? — Конечно. Я зашел в раздевалку, поблагодарил и поздравил его и ребят, всех, кого удалось. Там было море людей, и все хотели быть в первых рядах, за что Юрий Семин благодарен. Надо сказать, что помимо спортивных моментов Семину и его штабу удалось вокруг своей команды собрать большую армию настоящих болельщиков.
Не всегда удается показывать красочную игру, но особое отношение команды к болельщикам дает им огромную радость. Это одно из важных завоеваний. Когда чемпионат только стартовал, все думали, что «Зенит» с его итальянским тренером или группа аргентинских футболистов зададут тональность. А оказалось, нет. «Локомотив» удачно стартовал, и дальше пошло-поехало. С ним стали считаться и уважать, — приводит слова Игнатьева Euro-Football.Ru.
Напомним, в субботу «Локомотив» победил «Зенит» (1:0) в 29-м туре премьер-лиги и досрочно стал чемпионом России в третий раз в своей истории.
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